Друга спроба: марсохід Perseverance знову готується добути зразок марсіанського ґрунту

Про це повідомляє NASA.



Марсохід спробує ще раз отримати керн з породою. Тепер науковці впевнені, що нічого не розсиплеться, адже ціль пробозабірника – камінь. Наукова команда вважає, що ймовірною причиною невдачі збору ґрунту під час першої спроби було те, що він був занадто сипучий.



Після першої невдачі марсохід вирушив до місцевості, яка отримала назву "Цитадель", аби спробувати виконати свою місію ще раз.

"Цитадель" - локація, яка розташована на дні кратеру Єзеро. Вчені переконані у тому, що ці гірські породи не будуть настільки сипучими, як ті, що використовувалися під час першої спроби.

Найближчі кілька днів Perseverance пробуватиме відшліфувати обраний науковцями камінь, аби зрозуміти чи варто продовжувати операцію з цією гірською породою.

