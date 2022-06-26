У НАТО не обговорюють вступ України до Альянсу, - голова МЗС Іспанії

Про це повідомив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альварес в інтерв'ю El Pais.

"Хочу прояснити: якщо хтось думає, що питання цього вступу стало однією з причин для незаконної агресії Росії в Україні, то це не так. Це частина дезінформаційної кампанії. Воно ніколи не було на столі, і зараз його теж не обговорюють", - заявив міністр.

Раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявляв, що Росія розпочала "військову операцію" через те, що Захід намагався "втягнути Україну до НАТО".

26 червня грузинський полковник Арчіль Цинцадзе припустив, що тимчасово окуповані Росією території України, Грузії та Молдови не завадять трьом країнам стати членами ЄС та НАТО. За його словами, подібні геополітичні зміни відбуваються кожні 30 років. Тому орієнтуватись на те, що в Грузії, України та Молдови є окуповані території й враховувати це під час розгляду вступу цих країн до ЄС на НАТО є неправильною позицією.

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