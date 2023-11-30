У НАТО повинні збільшити виробництво зброї для допомоги Україні, - Кемерон

Про це заявив глава МЗС Британії Девід Кемерон, повідомляє The Telegraph.

Міністр закордонних справ Британії на закритій частині зустрічі глав МЗС справ країн-учасниць Північноатлантичного альянсу у Брюсселі зазначив, що найближчим часом країнам НАТО необхідно належним чином використати власну економічну міць для нарощування виробництва зброї.

За його словами, це має дозволити Україні досягти успіхів у війні проти РФ.

"Два тижні тому я був в Україні і говорив, що нам потрібно зробити все можливе, щоб допомогти українцям відобразити цю жахливу агресію Путіна. Я добиватимуся консенсусу щодо цієї точки зору тут, в НАТО", - додав Кемерон.