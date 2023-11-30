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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією У НАТО повинні збільшити виробництво зброї для допомоги Україні, - Кемерон

У НАТО повинні збільшити виробництво зброї для допомоги Україні, - Кемерон

30 листопада, 2023 четвер
03:37
Війна з Росією Девід Кемерон

Країни-члени НАТО повинні переконати компанії з виробництва озброєння збільшити обсяги випуску своєї продукції для задоволення потреб України протягом найближчих двох років

Про це заявив глава МЗС Британії Девід Кемерон, повідомляє The Telegraph.

Міністр закордонних справ Британії на закритій частині зустрічі глав МЗС справ країн-учасниць Північноатлантичного альянсу у Брюсселі зазначив, що найближчим часом країнам НАТО необхідно належним чином використати власну економічну міць для нарощування виробництва зброї.

За його словами, це має дозволити Україні досягти успіхів у війні проти РФ.

"Два тижні тому я був в Україні і говорив, що нам потрібно зробити все можливе, щоб допомогти українцям відобразити цю жахливу агресію Путіна. Я добиватимуся консенсусу щодо цієї точки зору тут, в НАТО", - додав Кемерон.

НАТО
Велика Британiя
зброя для України
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