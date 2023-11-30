У НАТО повинні збільшити виробництво зброї для допомоги Україні, - Кемерон
Країни-члени НАТО повинні переконати компанії з виробництва озброєння збільшити обсяги випуску своєї продукції для задоволення потреб України протягом найближчих двох років
Про це заявив глава МЗС Британії Девід Кемерон, повідомляє The Telegraph.
Міністр закордонних справ Британії на закритій частині зустрічі глав МЗС справ країн-учасниць Північноатлантичного альянсу у Брюсселі зазначив, що найближчим часом країнам НАТО необхідно належним чином використати власну економічну міць для нарощування виробництва зброї.
За його словами, це має дозволити Україні досягти успіхів у війні проти РФ.
"Два тижні тому я був в Україні і говорив, що нам потрібно зробити все можливе, щоб допомогти українцям відобразити цю жахливу агресію Путіна. Я добиватимуся консенсусу щодо цієї точки зору тут, в НАТО", - додав Кемерон.
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