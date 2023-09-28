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Війна з Росією: хроніка
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У НАТО розповіли про старі й нові уроки ведення бойових дій на основі аналізу війни в Україні

28 вересня, 2023 четвер
05:44
Війна з Росією Командувач Обʼєднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі

Північноатлантичний альянс аналізує війну в Україні та робить висновки щодо нових і старих уроків ведення бойових дій, а Україна швидко й ефективно втілює уроки НАТО на полі бою

Про це зазначив головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО генерал Кріс Каволі, повідомляє "Голос Америки".

Серед старих висновків, про які сказав генерал Каволі, – конкуренція військового виробництва має значення. 

Щодо новіших уроків – це висновок про те, що дрони стали новим, недорогим і ефективним способом додати третій вимір до воєнних операцій. 

"Дрони, а також безпілотники показали себе надзвичайно ефективно як дуже недорогий спосіб додати третій вимір. Це потребує лише незначної підтримки, навчання та має значні результати на полі бою", – сказав він.

Головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО наголосив, що на додаток до руйнівного ефекту дрон має ефект паралітичної дії, викликаючи у людей відчуття незахищеності. 

Інші ж уроки, за його словами, отримують своє підтвердження, як-от важливість поєднання розвідданих із проведенням воєнних операцій.

Кріс Каволі додав, що НАТО ділиться цими уроками з українськими колегами, які їх успішно та швидко адаптують.

Він також наголосив, що об’єднані збройні сили НАТО мають постійні контакти з українськими військовими: "Ми безпосередньо навчаємо їх в місцях по всій Європі, так само як і багато наших союзників, хоч більшість цих навчань проходить в рамках місії військової допомоги ЄС".

Коментуючи питання про роль цивільних лідерів у війні, генерал Каволі зауважив, що в момент війни українські цивільні лідери спромоглися підтримати українців, стимулювати їхнє почуття гордості та непохитності.

"Якщо ми подивимося на Альянс, на те, як цивільні лідери виступили, стояли разом, були сміливими та приймали важливі рішення – це все складається разом, демонструє що цивільне керівництво є ключовим у всьому цьому", – говорить Кріс Каволі.

Він вважає, що перемоги на полі бою можливі без таких характеристик цивільного керівництва, але бажаного політичного результату не вдасться досягнути без політичного лідерства.

  • Аби відпрацювати протистояння російській агресії, наступного року НАТО проведе найбільші військові навчання з часів холодної війни. До Steadfast Defender долучаться понад 40 тисяч військових, понад 50 кораблів, а також відбудеться від 500 до 700 повітряних бойових місій.
Світ
Україна
НАТО
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