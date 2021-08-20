У НАТО звітують про 18 тис. евакуйованих з аеропорту Кабула
Станом на 20 серпня з Афганістану евакуювали понад 18 тис. людей. У НАТО обіцяють прискорити евакуацію на тлі критики
Про це пише Reuters.
Понад 18 тис. людей були вивезені з Кабула з того часу як таліби захопили столицю Афганістану, заявив у п'ятницю чиновник НАТО, пообіцявши подвоїти зусилля з евакуації на тлі критики
Тисячі людей, які прагнуть втекти з країни, все ще перебувають в аеропорту, сказав чиновник на правах анонімності у коментарі Reuters.
Водночас таліби закликають людей, які не мають законних проїзних документів, повертатися додому. Подекуди натовпи афганців відганяють з аеропорту силою.
Німецьке видання DPA розповідає про евакуацію громадянина ФРН Махмуда Саджаді.
"Це жахливо", - сказав чоловік. "Безпорадність, безнадійність. Це просто хаос", - додав він.
Саджаді прибув до Франкфурта зі столиці Узбекистану Ташкента евакуаційним рейсом Lufthansa з близько 250 людьми на борту. Німецькі військові доставляють людей з Кабула до Ташкента з вівторка для виконання рятувальної місії, яка вважається надзвичайно небезпечною.
Саджаді, громадянин Німеччини, був у Кабулі три тижні. Він сказав, що досягти аеропорту було особливо ризиковано.
Читайте також: "Талібан" повідомляє про щонайменше 40 загиблих у аеропорту Кабула
"Вам, наприклад, потрібно пройти через пропускний пункт "Талібану", - зауважив евакуйований.
Афганські сили безпеки відкрили вогонь, і він став свідком загибелі людей. Проїхати в аеропорт без паспорта було неможливо.
Інший пасажир, який не захотів назвати своє ім'я, повідомив про організаційні труднощі при поверненні.
"Ситуацію непросто взяти під контроль", - сказав він, але наполягав, що місія є життєво важливою. "Світ повинен допомогти афганському народові", - наголосив чоловік.
Махмуд Саджаді подякував уряду Німеччини за порятунок, але також поскаржився на відсутність організації. За його словами, він писав листи щодо евакуації, які залишились без відповіді. В той же час він зазначив, що в аеропорт не пускають без документів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.58
Купівля 26.58Продаж 26.84
-
EUR
Купівля 30.96Продаж 31.41
- Актуальне
- Важливе