У НАТО звітують про 18 тис. евакуйованих з аеропорту Кабула

Про це пише Reuters.



Понад 18 тис. людей були вивезені з Кабула з того часу як таліби захопили столицю Афганістану, заявив у п'ятницю чиновник НАТО, пообіцявши подвоїти зусилля з евакуації на тлі критики



Тисячі людей, які прагнуть втекти з країни, все ще перебувають в аеропорту, сказав чиновник на правах анонімності у коментарі Reuters.



Водночас таліби закликають людей, які не мають законних проїзних документів, повертатися додому. Подекуди натовпи афганців відганяють з аеропорту силою.



Німецьке видання DPA розповідає про евакуацію громадянина ФРН Махмуда Саджаді.



"Це жахливо", - сказав чоловік. "Безпорадність, безнадійність. Це просто хаос", - додав він.



Саджаді прибув до Франкфурта зі столиці Узбекистану Ташкента евакуаційним рейсом Lufthansa з близько 250 людьми на борту. Німецькі військові доставляють людей з Кабула до Ташкента з вівторка для виконання рятувальної місії, яка вважається надзвичайно небезпечною.



Саджаді, громадянин Німеччини, був у Кабулі три тижні. Він сказав, що досягти аеропорту було особливо ризиковано.



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"Вам, наприклад, потрібно пройти через пропускний пункт "Талібану", - зауважив евакуйований.



Афганські сили безпеки відкрили вогонь, і він став свідком загибелі людей. Проїхати в аеропорт без паспорта було неможливо.



Інший пасажир, який не захотів назвати своє ім'я, повідомив про організаційні труднощі при поверненні.



"Ситуацію непросто взяти під контроль", - сказав він, але наполягав, що місія є життєво важливою. "Світ повинен допомогти афганському народові", - наголосив чоловік.



Махмуд Саджаді подякував уряду Німеччини за порятунок, але також поскаржився на відсутність організації. За його словами, він писав листи щодо евакуації, які залишились без відповіді. В той же час він зазначив, що в аеропорт не пускають без документів.



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