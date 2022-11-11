Про це у Facebook повідомив очільник Нацполіції Ігор Клименко.

"Виявили 120 стихійних поховань, з яких 33 – в Святогірську, 87 – у Лимані. Три поховання – масові", - написав він.

"На сьогодні ексгумовано тіла 268 людей, з них 208 – вже ідентифіковано", - додав Клименко.

Масове поховання під тимчасово окупованим Маріуполем збільшилось на 1500 могил.

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