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У Нацполіції заявили про виявлення 120 стихійних поховань на деокупованій Донеччині

11 листопада, 2022 п'ятниця
15:43
війна з Росією стихійні похованя на Донеччині

З початку стабілізаційних заходів у звільнених від окупантів населених пунктах Донецької області виявили 120 стихійних поховань

Про це у Facebook повідомив очільник Нацполіції Ігор Клименко.

"Виявили 120 стихійних поховань, з яких 33 – в Святогірську, 87 – у Лимані. Три поховання – масові", - написав він.

"На сьогодні ексгумовано тіла 268 людей, з них 208 – вже ідентифіковано", - додав Клименко.

  • Масове поховання під тимчасово окупованим Маріуполем збільшилось на 1500 могил.

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2022, п'ятниця
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