У Нацполіції заявили про виявлення 120 стихійних поховань на деокупованій Донеччині
З початку стабілізаційних заходів у звільнених від окупантів населених пунктах Донецької області виявили 120 стихійних поховань
Про це у Facebook повідомив очільник Нацполіції Ігор Клименко.
"Виявили 120 стихійних поховань, з яких 33 – в Святогірську, 87 – у Лимані. Три поховання – масові", - написав він.
"На сьогодні ексгумовано тіла 268 людей, з них 208 – вже ідентифіковано", - додав Клименко.
- Масове поховання під тимчасово окупованим Маріуполем збільшилось на 1500 могил.
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