Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Економіка У НБУ назвали причини прискорення інфляції у вересні до трирічного максимуму

У НБУ назвали причини прискорення інфляції у вересні до трирічного максимуму

12 жовтня, 2021 вiвторок
09:48

У Національному банку України (НБУ) назвали причини прискорення інфляції у вересні до 11,2% в річному вимірі з 10,2% у серпні

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Згідно з повідомленням, фактична споживча інфляція у вересні виявилася нижчою за липневий прогноз.

"Це передусім пов'язано з нижчим показником у серпні та зміцненням обмінного курсу гривні. Водночас у вересні порівняно з серпнем відхилення інфляції від прогнозу скоротилося через стрімке підвищення вартості сирих продуктів харчування та послуг", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у вересні надалі прискорювалося подорожчання оброблених продовольчих товарів - до 13% рік до року. Швидше зростали ціни на макаронні та кондитерські вироби, м'ясні та молочні продукти через підвищення виробничих витрат бізнесу та стійкий споживчий попит. Дорожчали також продукти переробки соняшникової олії, відображаючи підвищення її вартості у попередні періоди. Натомість зростання цін на олію надалі сповільнювалося. Також знизилися темпи подорожчання товарів зі значною компонентою імпорту.

Зростання вартості послуг стрімко прискорилося до 9,1% рік до року, на що вплинули стихійний споживчий попит та підвищення виробничих витрат. Також через погіршення епідеміологічної ситуації зросла вартість медичних консультацій та послуг лікарень.

Водночас надалі сповільнювалося зростання цін на непродовольчі товари завдяки зміцненню обмінного курсу гривні. Так, знизилися темпи зростання вартості фармацевтичної продукції, а одяг, взуття, медичні товари та автомобілі продовжили дешевшати в річному вимірі. Натомість зростання цін на електроніку прискорилося.

Крім того, зазначили у пресслужбі, стрімко зросли ціни на сирі продукти харчування - до 14,2% рік до року; зростання адміністративно-регульованих цін надалі сповільнювалося до 17,1% рік до року, а темпи зростання цін на паливо продовжили знижуватися до 31,2%.

У пресслужбі зауважили, що, за прогнозами регулятора, пік зростання споживчих цін припаде на вересень-жовтень 2021 року. Надалі інфляція почне сповільнюватися й знизиться наприкінці року до однознакового рівня.

  • Нагадаємо, у вересні 2021 року інфляція у річному вимірі прискорилася до 11% із 10,2% у серпні

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

НБУ
інфляція
зростання цін
Читайте також:
10 жовтня, 2021 неділя
Лукашенко викинув з Білорусі сербських олігархів братів Каричів. Майно відібрано, - ЗМІ
10 жовтня, 2021 неділя
Джошуа відповів на пропозицію Ф'юрі поступитися правом на бій з Усиком
10 жовтня, 2021 неділя
Відставка Разумкова потрібна Зеленському для рятівних дострокових президентських виборів. Пояснює Олег Рибачук
Київ
+5
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.28
    Купівля 26.28
    Продаж 26.5
  • EUR
    Купівля 30.29
    Продаж 30.65
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, вiвторок
12 жовтня
10:52
Монастирський анонсував нові підозри у справі розкрадання коштів Дельта банку
10:45
Тайсон Ф'юрі проти Деонтея Вайлдера
Вайлдер після поразки від Ф'юрі ухвалив важливе рішення про майбутнє у боксі
10:33
У Макрона заявили, що очільники МЗС "нормандського" формату можуть зібратись протягом найближчих тижнів
10:26
Олександр Петраков
Україна - Боснія і Герцеговина: Петраков "відчепив" одного футболіста із заявки на матч відбору ЧС-2022
10:17
збірна України
Україна - Боснія і Герцеговина: онлайн-трансляція матчу відбору ЧС-2022
10:10
Законопроєкт щодо подвійного громадянства незабаром передадуть до Ради, - Єнін
09:55
Росія розміщує в окупованому Криму ядерну зброю, чим порушує міжнародне право, - Україна в ООН
09:45
Тайсон Ф'юрі
Ф'юрі "пограбував" Усика в рейтингу найкращих важковаговиків світу
09:36
Мінімальна пенсія для рідних загиблих учасників АТО/ООС з 2022 року зросте до 7,8 тис. грн
09:36
У заповіднику Асканія-Нова заборонили використання небіологічних хімікатів
09:30
Курс валют: долар продовжує дорожчати
09:15
Поблизу Майдану Незалежності горів житловий будинок
09:15
Сергій Ребров
Ребров відмовився продовжувати контракт в ОАЕ та все ще сподівається очолити збірну України, - ЗМІ
09:00
PR
Sam's Steak House
Легендарний Sam’s Steak House починає нове життя
08:58
"Європа почне руйнуватись": у Єврокомісії заявили, що ЄС має оскаржити рішення КС Польщі про пріоритет національного права над європейським
08:38
Впровадження підходів ЄС: уряд схвалив морську природоохоронну стратегію України
08:35
В Україні від COVID-19 померло понад 59 тис. людей, упродовж доби - 352 смерті та 11 996 нових заражень
08:29
Олександр Усик
Промоутер вигадав, як Усику, Ф'юрі та Джошуа визначати справжнього абсолютного чемпіона світу
08:22
Фільм "Земля блакитна, ніби апельсин" про життя в зоні війни на Донбасі безкоштовно покажуть по всій країні
08:00
збірна України
Україна - Боснія і Герцеговина: де та коли дивитись матч відбору на ЧС-2022
07:55
У Польщі громадянку України знайшли мертвою в хостелі
07:30
Трофей ЧС-2022
ЧС-2022: розклад матчів і трансляцій вівторка
07:27
Минулої доби росіяни 9 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил, поранено українського військового
07:00
Збірна Норвегії
Відбір на ЧС-2022: результати всіх матчів понеділка
2021, понедiлок
11 жовтня
23:45
Північна Македонія - Німеччина
Німеччина розтрощила Північну Македонію і вийшла на ЧС-2022
22:58
школа карантин
У Херсоні через ситуацію з коронавірусом шкільні канікули розпочнуться раніше
22:41
Олександр Ткаченко
Продовження серіалу "Гра в кальмара" можна запросто зняти в Україні, - Ткаченко
22:36
Артем Довбик
Герой України на Євро-2020 Довбик може перейти в турецький клуб
22:27
Мецгера звільнили з посади глави правління Укрексімбанку
22:14
Олексій Данілов
Данілов: Українці зможуть отримати доступ до даних з надрокористування і місцевих бюджетів
21:58
Едін Джеко
Лідер збірної Боснії і Герцеговини здивувався, що Шевченко більше не тренує збірну України
21:47
Юрій Вернидуб
Український тренер Вернидуб відреагував на інформацію про інтерес "Барселони"
21:46
Євген Гетьман
Підозрюють в отриманні $90 тис. хабара: суд відсторонив від посади члена Комісії з азартних ігор
21:30
КПВВ "Чаплинка"
На кордоні з окупованим Кримом закривають пункт пропуску "Чаплинка"
21:14
Арена Львів
Україна - Боснія і Герцеговина: як фанати можуть відвідати матч у Львові
21:08
Таїланд послабив обмеження для вакцинованих туристів з окремих країн
21:02
вакцинація
В Україні одну дозу вакцини від COVID-19 отримали майже 84% освітян
20:57
Кіпр - Мальта
Мальта врятувалась від поразки Кіпру на 99-й хвилині у матчі кваліфікації ЧС-2022
20:41
Євген Мецгер
Мецгер написав заяву про відставку з посади голови правління "Укрексімбанку"
20:31
Володимирська
У центрі Києва майже на тиждень перекриють одну з вулиць
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV