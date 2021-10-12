У НБУ назвали причини прискорення інфляції у вересні до трирічного максимуму

Про це повідомила пресслужба НБУ.



Згідно з повідомленням, фактична споживча інфляція у вересні виявилася нижчою за липневий прогноз.



"Це передусім пов'язано з нижчим показником у серпні та зміцненням обмінного курсу гривні. Водночас у вересні порівняно з серпнем відхилення інфляції від прогнозу скоротилося через стрімке підвищення вартості сирих продуктів харчування та послуг", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що у вересні надалі прискорювалося подорожчання оброблених продовольчих товарів - до 13% рік до року. Швидше зростали ціни на макаронні та кондитерські вироби, м'ясні та молочні продукти через підвищення виробничих витрат бізнесу та стійкий споживчий попит. Дорожчали також продукти переробки соняшникової олії, відображаючи підвищення її вартості у попередні періоди. Натомість зростання цін на олію надалі сповільнювалося. Також знизилися темпи подорожчання товарів зі значною компонентою імпорту.



Зростання вартості послуг стрімко прискорилося до 9,1% рік до року, на що вплинули стихійний споживчий попит та підвищення виробничих витрат. Також через погіршення епідеміологічної ситуації зросла вартість медичних консультацій та послуг лікарень.



Водночас надалі сповільнювалося зростання цін на непродовольчі товари завдяки зміцненню обмінного курсу гривні. Так, знизилися темпи зростання вартості фармацевтичної продукції, а одяг, взуття, медичні товари та автомобілі продовжили дешевшати в річному вимірі. Натомість зростання цін на електроніку прискорилося.



Крім того, зазначили у пресслужбі, стрімко зросли ціни на сирі продукти харчування - до 14,2% рік до року; зростання адміністративно-регульованих цін надалі сповільнювалося до 17,1% рік до року, а темпи зростання цін на паливо продовжили знижуватися до 31,2%.



У пресслужбі зауважили, що, за прогнозами регулятора, пік зростання споживчих цін припаде на вересень-жовтень 2021 року. Надалі інфляція почне сповільнюватися й знизиться наприкінці року до однознакового рівня.

Нагадаємо, у вересні 2021 року інфляція у річному вимірі прискорилася до 11% із 10,2% у серпні