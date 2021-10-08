У вересні ціни в Україні досягли трирічного максимуму: інфляція прискорилася до 11%

Про це йдеться у повідомленні Державної служби статистики.



Зазначається, що у вересні 2021 року споживчі ціни порівняно з серпнем зросли на 1,2%.



Базова інфляція у вересні 2021 року становила - 1,3% порівняно з серпнем цього року, а з початку року - 5,5%.



Зазначається, що на споживчому ринку у вересні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,1%. Найбільше - на 13,6% - здорожчали яйця. На 3,7-1,1% зросли ціни на сало, овочі, молоко та молочні продукти, м'ясо та м'ясопродукти, масло та хліб.



Водночас на 3,4-0,1% подешевшали фрукти, соняшникова олія та цукор.



Ціни на алкгольні напої та тютюнові вироби, за даними Держстату, підвищилися на 0,8%. Це пов'язано із подорожчанням тютюнових виробів на 1,1%.



Зазначається також, що одяг і взуття подорожчали на 7,9%. Зокрема, взуття подорожчало на 8,2%, одяг - на 7,6%.



Зростання цін на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,5% відбулося за рахунок підвищення ціна на природний газ на 1,8%, утримання та ремонт житла - на 1,4%, оренду житла - на 0,9%.



Водночас ціни на транспорт знизилися на 0,1% через здешевлення проїзду в залізничному пасажирському транспорті на 1,7%, палива та мастил - на 0,2%.



У повідомленні також зазначається, що послуги освіти подорожчали на 13,2%. Зокрема, вищої - на 17,2%, середньої - на 11,5%

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