У вересні ціни в Україні досягли трирічного максимуму: інфляція прискорилася до 11%
У вересні 2021 року інфляція у річному вимірі прискорилася до 11% із 10,2% у серпні
Про це йдеться у повідомленні Державної служби статистики.
Зазначається, що у вересні 2021 року споживчі ціни порівняно з серпнем зросли на 1,2%.
Базова інфляція у вересні 2021 року становила - 1,3% порівняно з серпнем цього року, а з початку року - 5,5%.
Зазначається, що на споживчому ринку у вересні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,1%. Найбільше - на 13,6% - здорожчали яйця. На 3,7-1,1% зросли ціни на сало, овочі, молоко та молочні продукти, м'ясо та м'ясопродукти, масло та хліб.
Водночас на 3,4-0,1% подешевшали фрукти, соняшникова олія та цукор.
Ціни на алкгольні напої та тютюнові вироби, за даними Держстату, підвищилися на 0,8%. Це пов'язано із подорожчанням тютюнових виробів на 1,1%.
Зазначається також, що одяг і взуття подорожчали на 7,9%. Зокрема, взуття подорожчало на 8,2%, одяг - на 7,6%.
Зростання цін на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,5% відбулося за рахунок підвищення ціна на природний газ на 1,8%, утримання та ремонт житла - на 1,4%, оренду житла - на 0,9%.
Водночас ціни на транспорт знизилися на 0,1% через здешевлення проїзду в залізничному пасажирському транспорті на 1,7%, палива та мастил - на 0,2%.
У повідомленні також зазначається, що послуги освіти подорожчали на 13,2%. Зокрема, вищої - на 17,2%, середньої - на 11,5%
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.25
Купівля 26.25Продаж 26.47
-
EUR
Купівля 30.24Продаж 30.61
- Актуальне
- Важливе