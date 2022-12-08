У НБУ озвучили інфляційний прогноз на тлі дефіциту електроенергії

Про це на брифінгу заявив голова Нацбанку Андрій Пишний.

За його словами, є три сценарії, які визначатимуть рівень інфляції.

"У порівнянні з жовтнем ризик періодичних масових обстрілів енергетичної інфраструктури посилився. Зараз розглядається кілька сценаріїв... У всіх трьох варіантах у нас є загальні наслідки: зниження та погіршення показника економічної активності, вища інфляція, ніж передбачалася у жовтневому прогнозі" , – сказав голова НБУ.

За словами Пишного, перший сценарій передбачає продовження енергетичного терору, але надзвичайно успішний захист повітряного простору України та об'єктів критичної інфраструктури. При цьому сценарії дефіцит електроенергії не повинен перевищувати 25%. Голова Нацбанку уточнив, що цей сценарій розглядається як базовий.

Другий сценарій, за словами голови НБУ, передбачає повільне відновлення та глибше пошкодження інфраструктури. У цій ситуації дефіцит електроенергії зростає.

Третій сценарій передбачає масштабні перебої в енергосистемі, однак він розглядається як найменш імовірний.

"За нашими оцінками, дефіцит електроенергії посилить інфляційний тиск на 1-2 відсоткових пункти у 2023 році. Це залежатиме від того сценарію, за яким розвиватимуться події", – наголосив Пишний.

Споживчі ціни у вересні 2022 року зросли на 1,9% порівняно з серпнем. У річному вимірі інфляція прискорилась з 23,8% до 24,6%. У вересні 2021 р. була зафіксована інфляція у 1,2%.

На початку листопада директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в ефірі Еспресо спрогнозував інфляцію на рівні 30%.

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