Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ в телеграмі.

"21 серпня, з 12:00 до 13:00 години, у небі над Херсонщиною, зенітними ракетними підрозділами Повітряного командування "Південь" було виявлено та знищено одразу три безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня (імовірно "Орлан-10"), якими ворог намагався проводити повітряну розвідку та коригував вогонь артилерії", - наголосили в заяві.

З 24 лютого до ранку 21 серпня Росія втратила близько 806 дронів.

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