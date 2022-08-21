У небі над Херсонщиною ЗСУ збили три російські безпілотники
У небі над Херсонщиною 21 серпня українські військові збили три російські дрони, що вели розвідку й корегували артилерію
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ в телеграмі.
"21 серпня, з 12:00 до 13:00 години, у небі над Херсонщиною, зенітними ракетними підрозділами Повітряного командування "Південь" було виявлено та знищено одразу три безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня (імовірно "Орлан-10"), якими ворог намагався проводити повітряну розвідку та коригував вогонь артилерії", - наголосили в заяві.
- З 24 лютого до ранку 21 серпня Росія втратила близько 806 дронів.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.46
Купівля 39.46Продаж 40.27
-
EUR
Купівля 39.7Продаж 40.78
- Актуальне
- Важливе