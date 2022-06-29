Про це інформує Суспільне з посиланням на ОК "Південь".

Зазначається, що 29 червня над полями Одеської області ППО ЗСУ збила ракету Х-22, що її росіяни випустили з літака Ту-22 з напрямку Чорного моря.

Руйнувань та поранених немає.

Раніше о 13:19 в Одесі повідомляли про звуки вибухів.

Для довідки: Х-22 "Буря" — радянська надзвукова крилата ракета повітряного базування великої дальності, що в довжину сягає близько 12 метрів та влучає у ціль з відхиленням до 1 км

Нагадаємо, 27 червня російські військові розбомбили ракетою Х-22 ТРЦ "Амстор" у місті Кременчук Полтавської області