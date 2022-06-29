У небі Одещини ППО збила російську ракету Х-22
Сьогодні близько 13:00 російські окупанти випустили вбік Одеси крилату ракету типу Х-22. ППО успішно ліквідувала загрозу
Про це інформує Суспільне з посиланням на ОК "Південь".
Зазначається, що 29 червня над полями Одеської області ППО ЗСУ збила ракету Х-22, що її росіяни випустили з літака Ту-22 з напрямку Чорного моря.
Руйнувань та поранених немає.
Раніше о 13:19 в Одесі повідомляли про звуки вибухів.
Для довідки: Х-22 "Буря" — радянська надзвукова крилата ракета повітряного базування великої дальності, що в довжину сягає близько 12 метрів та влучає у ціль з відхиленням до 1 км
- Нагадаємо, 27 червня російські військові розбомбили ракетою Х-22 ТРЦ "Амстор" у місті Кременчук Полтавської області
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