У Нідерландах схопили впливового кіберрекетира з Росії
Поліція Королівства Нідерланди за запитом Міністерства юстиції Сполучених Штатів Америки затримала 29-річного громадянина Російської Федерації Дениса Дубнікова
Той прямував на відпочинок до Мексики, а в Нідерландах робив пересадку з одного авіарейсу на інший, під час якої й відбулося затримання, передає Еспресо.TV.
Федеральне бюро розслідувань США вважає Дубнікова причетним до відмивання $400 тис., отриманих біткоїнами від користувачів інтернету, що стали жертвами топової програми з вимагання грошей Ryuk, інформує CNN.
Ryuk - демонічний персонаж з японського аніме, ім'ям якого й було названо цю хакерську програму.
В Сполучених Штатах за допомогою Ryuk було зламано бази даних медичних установ, а за нерозповсюдження звідти конфіденційних даних російські хакери - розробники Ryuk вимагали кошти.
Загалом російське хакерське угрупування, до складу якого входить Дубніков, протягом 2021 року в такий спосіб "заробило" понад $100 млн, додає Wall Street Journal.
- Президент США Джо Байден, нагадаємо, просив уряд РФ видати розшукуваних американськими правоохоронцями найбільш небезпечних хакерів.
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