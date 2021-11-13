У Нідерландах схопили впливового кіберрекетира з Росії

Той прямував на відпочинок до Мексики, а в Нідерландах робив пересадку з одного авіарейсу на інший, під час якої й відбулося затримання, передає Еспресо.TV.



Федеральне бюро розслідувань США вважає Дубнікова причетним до відмивання $400 тис., отриманих біткоїнами від користувачів інтернету, що стали жертвами топової програми з вимагання грошей Ryuk, інформує CNN.



Ryuk - демонічний персонаж з японського аніме, ім'ям якого й було названо цю хакерську програму.



В Сполучених Штатах за допомогою Ryuk було зламано бази даних медичних установ, а за нерозповсюдження звідти конфіденційних даних російські хакери - розробники Ryuk вимагали кошти.



Загалом російське хакерське угрупування, до складу якого входить Дубніков, протягом 2021 року в такий спосіб "заробило" понад $100 млн, додає Wall Street Journal.

Президент США Джо Байден, нагадаємо, просив уряд РФ видати розшукуваних американськими правоохоронцями найбільш небезпечних хакерів.