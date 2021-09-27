У Нідерландах заарештували українця, його звинувачують у перевезенні нелегалів, - МЗС
Правоохоронці у Нідерландах затримали громадянина України у справі щодо нелегального перевезення мігрантів
Про повідомив Радіо Свобода речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.
"17 вересня берегова охорона Нідерландів затримала громадянина України- капітана вітрильного судна за підозрою у перевезенні морем нелегальних мігрантів. Суд обрав українцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці", – повідомив Ніколенко.
Посольство України взаємодіє з правоохоронцями задля з’ясування обставин та забезпечення дотримання прав громадянина.
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