У Нідерландах заборонили місцевим компаніям платити рублями за російський газ

Про це повідомляє CNN.

Таке рішення підтвердив представник міністерства економіки Пітер тен Брюггенкате. Уряд Нідерландів вкотре нагадав про заборону на розрахунки в рублях за блакитне паливо з РФ через санкційний режим.

Раніше представник нідерландського постачальника газу Eneco заявив, що компанія керуватиметься довготерміновим контрактом із "Газпромом" з оплатою в євро. Він додав, що не може уявити, що погодиться змінити умови угоди.

Додамо, обсяг заморожених російських активів у Нідерландах сягає 500-600 млн євро, уряд країни продовжує пошуки таких активів, щоб піддати їх санкціям.