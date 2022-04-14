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У Нідерландах заборонили місцевим компаніям платити рублями за російський газ

14 квітня, 2022 четвер
16:47
Економіка Нідерланди_ прапор

Нідерланди заборонили місцевим енергетичним компаніям платити за російський газ рублями через запроваджені Євросоюзом санкції проти Росії

Про це повідомляє CNN.

Таке рішення підтвердив представник міністерства економіки Пітер тен Брюггенкате. Уряд Нідерландів вкотре нагадав про заборону на розрахунки в рублях за блакитне паливо з РФ через санкційний режим.

Раніше представник нідерландського постачальника газу Eneco заявив, що компанія керуватиметься довготерміновим контрактом із "Газпромом" з оплатою в євро. Він додав, що не може уявити, що погодиться змінити умови угоди. 

  • Додамо, обсяг заморожених російських активів у Нідерландах сягає 500-600 млн євро, уряд країни продовжує пошуки таких активів, щоб піддати їх санкціям.

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Росія
газ
Нідерланди
санкції проти Росії
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