Нідерланди заморозили до 600 млн євро російських активів і шукають, з яким ще майном росіян можна це зробити
Обсяг заморожених російських активів у Нідерландах сягає 500-600 мн євро, уряд країни продовжує пошуки таких активів, щоб піддати їх санкціям
Про це заявив національний координатор із дотримання та виконання санкцій у МЗС країни Стеф Блок.
"У Нідерландах ми зараз заморозили від 500 до 600 мільйонів російських активів", – сказав він.
При цьому відповідні структури у Нідерландах продовжують пошуки російських коштів та інших активів, які мають бути заморожені відповідно до санкцій.
"Ми дуже уважно перевіряємо, чи не пропустили ми компанії чи осіб у першому раунді заморожування. На даний момент у нас немає конкретних ознак того, що це має місце у великих масштабах. Проте правоохоронні органи перевіряють, чи є ще компанії чи особи, чиє майно ми можемо заморозити", - додав посадовець.
"Як і багато громадян Нідерландів, я також дивлюся телевізор і бачу жахливі кадри з України. Багато нідерландців віддані Україні, тому що вони, як і я, шоковані новинами, які з’являються щодня. Як координатор санкцій я можу допомогти росіянам відповісти за те, що вони зробили", – прокоментував Блок.
Він зазначив, що інші країни заморозили більші обсяги російських активів через те, що там були розміщені значні кошти російських компаній на банківських рахунках.
"Для кількох країн, які заморозили більше, діяли особливі обставини. Наприклад, центральний банк Франції мав на рахунку 22 мільярди євро від російського центрального банку. У нас такого не було", - додав національний координатор із дотримання та виконання санкцій.
- Нагадаємо, Франція заморозила російські активи на понад $25 млрд.
- У Нідерландах затримали 20 російських яхт.
- Британія додала до санкційного списку понад 200 фізосіб і компаній, у тому числі Медведчука.
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