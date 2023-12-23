У Нігерії скасували заборону на торгівлю криптовалютою

Про це пише Reuters.

У заяві банку вказано, що сучасні світові тенденції свідчать про необхідність регулювання діяльності постачальників послуг з віртуальними активами, до яких належать криптовалюти та криптоактиви.

Комісія з цінних паперів та бірж Нігерії надала рекомендації щодо того, як банки та фінансові установи повинні відкривати рахунки надавати послуги, а також виступати каналами для припливу валюти і торгівлі для фірм, що здійснюють операції з криптоактивами. Водночас для банків зберігається заборона на торгівлю, зберігання та транзакції з криптовалютами.

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Зокрема, постачальники послуг з віртуальних активів повинні отримати ліцензію Комісії з цінних паперів та бірж Нігерії для участі в криптовалютному бізнесі.

"З моменту набуття чинності цих правил, фінансові установи не можуть відкривати або дозволяти експлуатацію будь-якого рахунку будь-якою фізичною або юридичною особою для ведення бізнесу з віртуальними/цифровими активами, якщо цей рахунок не призначений для цієї мети і не відкритий відповідно до вимог цих керівних принципів", - йдеться в повідомленні Центрального банку Нігерії.

Довідково. Центральний банк Нігерії заборонив здійснювати або сприяти операціям з криптоактивами у лютому 2021 року. Це рішення обґрунтували ризиками відмивання грошей та сприяння тероризму.