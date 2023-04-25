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Цікаві факти про виникнення біткоїна

25 квітня, 2023 вiвторок
16:55
Новини біткоїн

Наступним етапом розвитку грошової системи стало виникнення цифрових грошей (криптовалют). Загальна капіталізація ринку цифрових валют перевищує 2,2 млрд доларів, а нинішній курс біткоїна (найпопулярнішої з них) перевищує 20 тисяч доларів

Це далеко не остаточний курс: в період 2020-2022 років показник досягав 58 тисяч. Експерти стверджують, що потенціал до швидкого зростання зберігається і зараз.    

Як виникли криптовалюти?

Дехто помилково вважає, що цифрові валюти виникли в останні роки. Але це не так. Ідея всесвітньої фінансової системи виникла ще в 60-х роках минулого століття. Були виконані й перші практичні кроки: з’явилася перша система, що допускала обмін даними на відстані при торгах на біржі. Саме в цей час з’явилося розуміння, що таким чином передавати можна не лише інформацію, але і цифрові активи чи акції.  

Ближче всього до створення першої крипти підібралися американські криптографи на початку 90-х років. Стефан Брендс і Девід Чаум створили концепцію системи електронної оплати, яка б мала надійний захист даних. Проєкт отримав назву eCash. Його головна відмінність від сучасних криптовалют полягала в наявності централізованої системи керування. Саме цю особливість і називають причиною банкрутства компанії та закриття проєкту. Попри зупинку роботи над проєктом, початок створення цифрових грошей було покладено.

Варто зазначити зусилля не лише Брендса та Чаума. В кінці 90-х років криптографи з різних країн пропонували свої розробки. Найвідоміші з них:

  • Вей Дай з його B-money;

  • Адам Баков з проєктом HasHCash;

  • Нік Сабо та його Bit-gold.

Звісно, жоден із проєктів не був доведений до кінця, але напрацювання знадобилися розробникам біткоїна.

Виникнення біткоїна

У 2008 році сталася подія, яка і стала початком ери криптовалют. Адже саме у цьому році Сатоші Накмото оприлюднив концепцію майбутніх цифрових грошей. Принцип роботи базувався на технології блокчейну, тобто для функціонування системи не потрібен був центральний орган керування. Вже у 2009 році провели першу покупку за біткоїн.

На початку існування нова валюта не коштувала майже нічого. Крім того, кожен міг добувати монети на ПК з середніми показниками потужності. Пізніше ситуація змінилася: майнінг став більш вимогливим процесом. Для отримання цифрових монет була необхідна ціла ферма пристроїв. Попри це, курс біткоїна був ще дуже низьким, тому ніхто особливо не вірив у майбутнє крипти.

В ці роки була проведена операція, яка увійшла в історію як найдорожче замовлення піци в історії. Один із користувачів замовив дві піци, які коштували 40 доларів, заплативши за них понад 10 тисяч біткоїнів. За нинішнім курсом таке замовлення обійшлося б у 450 млн доларів.

Тому ті, хто зараз має хоча б кілька біткоїнів на рахунку, — забезпечені люди. Всього за кілька таких цифрових монет можна придбати хорошу квартиру в будь-якому місті України. Актуальність інвестування в криптовалюти залишається і зараз. Можна придбати кілька біткоїнів та тримати їх як вигідні заощадження.

Економіка
криптовалюта
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