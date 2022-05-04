У них з Радянського Союзу нічого не змінюється: Данілов розповів, що РФ планувала переселити українців на Сибір, де вони б будували міста

Про це Данілов повідомив в інтерв'ю YouTube-каналу ISLND TV.



За словами секретаря РНБО, у росіян був план захопити безліч наших громадян і переселити їх до Сибіру.



"План, який був у росіян, вперше опублікували 6 вересня 2021 року. Була стаття Шойгу, вона називалася "розвиток міст Сибіру". У цій статті був великий нарис, як вони будуть будувати великі міста. Вони писали, що їх будуть будувати громадяни країн СНД. У них з Радянського Союзу нічого не змінюється... Як тільки війна скінчиться, ми повернемо всіх людей", - сказав Олексій Данілов.





17 квітня повідомлялось, що у Криму збираються створити спеціальні табори для депортованих педагогів з Херсонської, Харківської та Запорізької областей.

24 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що зафіксовано випадки депортації українців у Сибір та Владивосток.

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