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Головна війна з Росією У них з Радянського Союзу нічого не змінюється: Данілов розповів, що РФ планувала переселити українців на Сибір, де вони б будували міста

У них з Радянського Союзу нічого не змінюється: Данілов розповів, що РФ планувала переселити українців на Сибір, де вони б будували міста

4 травня, 2022 середа
01:57
війна з Росією Олексій Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що у російської влади був план переселити українців на Сибір, де вони б будували нові міста

Про це Данілов повідомив в інтерв'ю YouTube-каналу ISLND TV.

За словами секретаря РНБО, у росіян був план захопити безліч наших громадян і переселити їх до Сибіру.

"План, який був у росіян, вперше опублікували 6 вересня 2021 року. Була стаття Шойгу, вона називалася "розвиток міст Сибіру". У цій статті був великий нарис, як вони будуть будувати великі міста. Вони писали, що їх будуть будувати громадяни країн СНД. У них з Радянського Союзу нічого не змінюється... Як тільки війна скінчиться, ми повернемо всіх людей", - сказав Олексій Данілов.

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Олексій Данілов
переселення
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