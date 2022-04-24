Росія депортує українських дітей у Сибір та Владивосток

Про Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні.



Президент також заявив про нові факти злочинів окупантів.



"Розкриваються нові факти про злочини окупантів проти наших маріупольців. Встановлюються нові поховання вбитих окупантами людей. Ідеться про десятки тисяч загиблих маріупольців. Росія продовжує підтримувати діяльність і так званих фільтраційних таборів, зокрема поблизу Маріуполя. Хоча чесна назва для них насправді інша – це концентраційні табори. Такі, які будували й нацисти свого часу", - сказав Володимир Зеленський.



За словами Зеленського, у російську глибинку депортують українських дітей.



"Українців із цих таборів – тих, хто вижив, – відправляють далі на окуповану територію і в Росію. Зафіксовані факти депортації наших громадян у російську глибинку, в Сибір, навіть у Владивосток. Депортують, зокрема, дітей, сподіваючись, що вони забудуть, де їхній дім, звідки вони. А вони з України", - йдеться у зверненні президента України.





15 квітня ​​в Одеській області СБУ нейтралізувала потужне злочинне угруповання, яке співпрацювало з ворогом і хотіло приєднатися до окупаційної "влади", якщо рашисти захоплять Одесу

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що на території України перебуває ще багато злочинців, які своїми діями сприяли приходу в нашу країну російських загарбників – всім їм потрібно прийти до СБУ та дати покази.

Крім цього, стало відомо, що Росія використовує депортованих з тимчасово загарбаних територій України дітей для власної пропаганди.

17 квітня повідомлялось, що у Криму збираються створити спеціальні табори для депортованих педагогів з Херсонської, Харківської та Запорізької областей.

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