У Нікополі оголошено день жалоби за загиблими внаслідок удару РФ

Про це заявив в.о. голови Нікопольської районної ради Дмитро Бичков в етері телеканалу "Еспресо".

"На жаль, сьогодні в Нікополі оголошено день жалоби за загиблими внаслідок вчорашньої терористичної атаки. Ворог атакував місто, зруйновано освітній заклад. Під час атакати загинуло 4 людей і 2 отримало поранення", - розповів Бичков.

Системні обстріли регіону продовжуються. Від вчорашнього дня місто страждає від російського терору.

"Пізно ввечері і сьогодні зранку ворог продовжив атакувати місто Нікополь та Марганець. Регіон дуже сильно страждає від обстрілів та психологічного тиску, який здійснює терорист", - пояснив посадовець.

За його словами, обстріли відбуваються фактично з території ЗАЕС. Відповідати окупантам складно, але ЗСУ всіма можливими способами захищають регіон, каже Дмитро Бичков.

"В нас дуже велика підтримка ЗСУ, ми бачимо їх роботу і захист регіону. В нашому випадку це дуже складна робота, бо ворог знаходиться на околиці і в самому місті Енергодар. Оскільки обстріли відбуваються фактично з території ЗАЕС, відповіді повинні бути точними. Коли ворог знаходиться на території АЕС, це створює великі проблеми. Тому відповідь повинна бути розумною, але військові це роблять постійно", - резюмував він.