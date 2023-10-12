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Війна з Росією: хроніка
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У Нікополі оголошено день жалоби за загиблими внаслідок удару РФ

12 жовтня, 2023 четвер
09:52
Війна з Росією

Після обстрілу окупантами Нікополя в місті оголошено день жалоби за загиблими внаслідок терористичної атаки

Про це заявив в.о. голови Нікопольської районної ради Дмитро Бичков в етері телеканалу "Еспресо".

"На жаль, сьогодні в Нікополі оголошено день жалоби за загиблими внаслідок вчорашньої терористичної атаки. Ворог атакував місто, зруйновано освітній заклад. Під час атакати загинуло 4 людей і 2 отримало поранення", - розповів Бичков.

Системні обстріли регіону продовжуються. Від вчорашнього дня місто страждає від російського терору.

"Пізно ввечері і сьогодні зранку ворог продовжив атакувати місто Нікополь та Марганець. Регіон дуже сильно страждає від обстрілів та психологічного тиску, який здійснює терорист", -  пояснив посадовець.

За його словами, обстріли відбуваються фактично з території ЗАЕС. Відповідати окупантам складно, але ЗСУ всіма можливими способами захищають регіон, каже Дмитро Бичков.

"В нас дуже велика підтримка ЗСУ, ми бачимо їх роботу і захист регіону. В нашому випадку це дуже складна робота, бо ворог знаходиться на околиці і в самому місті Енергодар. Оскільки обстріли відбуваються фактично з території ЗАЕС, відповіді повинні бути точними. Коли ворог знаходиться на території АЕС, це створює великі проблеми. Тому відповідь повинна бути розумною, але військові це роблять постійно", - резюмував він.

  • Російська окупаційна армія 6 жовтня атакувала Нікополь на Дніпропетровщині дронами-камікадзе та артилерією, внаслідок чого одна жінка зазнала поранень.
  • Також терористи вночі 11 жовтня з артилерії атакували Нікополь та Марганецьку та Мирівську громади. Унаслідок ворожих обстрілів постраждала жінка.
  • У середу, 11 жовтня, російські окупанти вдарили по місту Нікополь Дніпропетровської області. Унаслідок обстрілу четверо мирних жителів загинули.
Новини
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Дніпропетровщина
Нікополь
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