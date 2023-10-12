У Нікополі оголошено день жалоби за загиблими внаслідок удару РФ
Після обстрілу окупантами Нікополя в місті оголошено день жалоби за загиблими внаслідок терористичної атаки
Про це заявив в.о. голови Нікопольської районної ради Дмитро Бичков в етері телеканалу "Еспресо".
"На жаль, сьогодні в Нікополі оголошено день жалоби за загиблими внаслідок вчорашньої терористичної атаки. Ворог атакував місто, зруйновано освітній заклад. Під час атакати загинуло 4 людей і 2 отримало поранення", - розповів Бичков.
Системні обстріли регіону продовжуються. Від вчорашнього дня місто страждає від російського терору.
"Пізно ввечері і сьогодні зранку ворог продовжив атакувати місто Нікополь та Марганець. Регіон дуже сильно страждає від обстрілів та психологічного тиску, який здійснює терорист", - пояснив посадовець.
За його словами, обстріли відбуваються фактично з території ЗАЕС. Відповідати окупантам складно, але ЗСУ всіма можливими способами захищають регіон, каже Дмитро Бичков.
"В нас дуже велика підтримка ЗСУ, ми бачимо їх роботу і захист регіону. В нашому випадку це дуже складна робота, бо ворог знаходиться на околиці і в самому місті Енергодар. Оскільки обстріли відбуваються фактично з території ЗАЕС, відповіді повинні бути точними. Коли ворог знаходиться на території АЕС, це створює великі проблеми. Тому відповідь повинна бути розумною, але військові це роблять постійно", - резюмував він.
- Російська окупаційна армія 6 жовтня атакувала Нікополь на Дніпропетровщині дронами-камікадзе та артилерією, внаслідок чого одна жінка зазнала поранень.
- Також терористи вночі 11 жовтня з артилерії атакували Нікополь та Марганецьку та Мирівську громади. Унаслідок ворожих обстрілів постраждала жінка.
- У середу, 11 жовтня, російські окупанти вдарили по місту Нікополь Дніпропетровської області. Унаслідок обстрілу четверо мирних жителів загинули.
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