Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

За даними Миколи Лукашука, нікопольський район впродовж ночі 20 - 21 серпня обстріляли п‘ять разів, а повітряна тривога там тривала 11 годин.

"Опівночі окупаційні війська РФ вдарили по Нікополю зі ствольної артилерії. Рятувальники загасили три пожежі, які виникли внаслідок обстрілу. Одна з них сталася на промисловому підприємстві, там пошкоджено обладнання і дах будівлі. Уламками зруйновано один приватний будинок. Пошкоджено школу, майже два десятки приватних будинків і господарчих споруд, дев’ятиповерхові та п’ятиповерхові будинки, машини, лінії електропередач, газогін і водопровід", – повідомив очільник ДОР.

Уночі такох кілька разів атакували з "Градів" та РСЗВ Марганецьку громаду. В самому Марганці пошкоджено лінії електропередач.

Поцілили окупанти і по Мирівській ТГ, там пошкоджено п’ять житлових будинків. В одному з сіл наразі немає мобільного зв‘язку.

У Криворізькому районі також було неспокійно. Ворог обстріляв територію Апостолівської громади. Там пошкоджено ангар сільгосппідприємства. Влучили окупанти і по прикордонних територіях Зеленодольскої ТГ.

За попередніми даними, загиблих та постраждалих в Нікопольському районі немає.

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