У Нікополі прогриміли вибухи. Росія обстріляла район
Вночі, з 30 на 31 липня, росіяни знову обстріляли Нікополь
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Про загрозу артобстрілу жителів Нікополя попередили, ще перед 21:00.
Обстріл району стався близько 2:00. Масштабів руйнувань та кількість жертв - станом на 3:00 - не повідомляються.
Інформацію про вибухи підтвердив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.
"Обстріляно місто Нікополь. Знову", - написав Євтушенко в telegram.
- У Нікопольському районі Дніпропетровщини в ніч на 30 липня росіяни обстріляли 16 будинків, підприємства, електромережу. Світла немає в 1000 людей
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