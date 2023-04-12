У Нікополі внаслідок артобстрілу РФ поранено чотирьох містян

Про це інформує Офіс генерального прокурора.

Сьогодні, 12 квітня, війська Росії гатили з артилерії по Нікополю.

Унаслідок обстрілу уражень зазнало четверо мирних жителів міста, із них двох ушпиталили.

Повідомляється, що пошкоджено понад 13 приватних будинків, господарські споруди та автівка.

Прокуратура фіксує злочини армії країни-спонсорки тероризму в Україні.

"За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни", - наголошують у пресслужбі.