У Нікополі внаслідок артобстрілу РФ поранено чотирьох містян
У середу армія ворога відкрила вогонь по місту Нікополь Дніпропетровської області. Унаслідок влучань російських снарядів понад 13 домівок пошкоджені, поранено чотирьох людей
Про це інформує Офіс генерального прокурора.
Сьогодні, 12 квітня, війська Росії гатили з артилерії по Нікополю.
Унаслідок обстрілу уражень зазнало четверо мирних жителів міста, із них двох ушпиталили.
Повідомляється, що пошкоджено понад 13 приватних будинків, господарські споруди та автівка.
Прокуратура фіксує злочини армії країни-спонсорки тероризму в Україні.
"За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни", - наголошують у пресслужбі.
- 8 квітня російська армія атакувала Марганецьку та Мирівську громади, пошкоджено газопровід та паркан.
- Упродовж 10 квітня атак росіян зазнала Марганецька громада Дніпропетровської області.
- У ніч на 11 квітня російські війська обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області.
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