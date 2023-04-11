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Війна з Росією: хроніка
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Уночі ворог гатив по Нікопольщині

11 квітня, 2023 вiвторок
08:11
війна з Росією на фото: Нікопольщина

У ніч на 11 квітня російські війська обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області

Про це повідомив голова Дніпровської обласної ради Микола Лукашук.

Він зазначив, що стріляли по прибережним територіям Марганецької громади. Голова Нікопольської РВА додає, що обстріли були здійснені зі ствольної артилерії. Люди не постраждали. Наразі на місці працюють відповідні фахівці.

Інші райони Дніпропетровської області провели ніч без російських ударів.

"В російських загарбників нема нічого святого. Вони вже давно перестали бути людьми, тож, і не слід очікувати від них людяності", - наголосив Лукашук.

  • 8 квітня російська армія атакувала Марганецьку та Мирівську громади, пошкоджено газопровід та паркан.
Україна
російська армія
Дніпропетровщина
Нікополь
Військові новини
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