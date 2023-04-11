Уночі ворог гатив по Нікопольщині

Про це повідомив голова Дніпровської обласної ради Микола Лукашук.

Він зазначив, що стріляли по прибережним територіям Марганецької громади. Голова Нікопольської РВА додає, що обстріли були здійснені зі ствольної артилерії. Люди не постраждали. Наразі на місці працюють відповідні фахівці.

Інші райони Дніпропетровської області провели ніч без російських ударів.

"В російських загарбників нема нічого святого. Вони вже давно перестали бути людьми, тож, і не слід очікувати від них людяності", - наголосив Лукашук.