Окупанти вчергове обстріляли Нікопольщину: пошкоджено газопровід

Про це поінформував голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у телеграмі.

"Сьогодні ворог знову обстрілював Нікопольський район. Бив з важкої артилерії та БПЛА", - зазначили в адміністрації.

Під атакою опинилися Марганецька та Мирівська громади Дніпропетровщини. Ворожі снаряди пошкодили газопровід та паркан, однак наслідки уточнюються рятувальниками. Люди неушкоджені.