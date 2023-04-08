Окупанти вчергове обстріляли Нікопольщину: пошкоджено газопровід
У суботу, 8 квітня, російська армія атакувала Марганецьку та Мирівську громади, пошкоджено газопровід та паркан
Про це поінформував голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у телеграмі.
"Сьогодні ворог знову обстрілював Нікопольський район. Бив з важкої артилерії та БПЛА", - зазначили в адміністрації.
Під атакою опинилися Марганецька та Мирівська громади Дніпропетровщини. Ворожі снаряди пошкодили газопровід та паркан, однак наслідки уточнюються рятувальниками. Люди неушкоджені.
- Нагадаємо, увечері Генштаб звітував, що впродовж 8 квітня російська армія завдала 2 ракетних та 34 авіаційних ударів, здійснила понад 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
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