Росіяни за день тричі атакували Дніпропетровщину: пошкоджено житловий будинок
Упродовж 10 квітня атак росіян зазнала Марганецька громада Дніпропетровської області
Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.
За день вороги здійснили 11 артилерійських пострілів по мирній території області. Унаслідок обстрілів значних пошкоджень зазнав житловий будинок. Також поруйновано господарчу споруду та мотоцикл.
На місці обстрілів працюють рятувальники ДСНС, інформацію щодо наслідків уточнюють.
На щастя, в інших районах області протягом дня було без обстрілів.
- Як повідомили у вечірньому зведенні Генштабу, за день росіяни завдали 21 авіа- та 5 ракетних ударів по території України
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