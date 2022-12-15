У Німеччині будують завод з виробництва боєприпасів, яких потребує Україна, - ЗМІ
У Німеччині розпочали будівництво заводу з виробництва боєприпасів середнього калібру, у тому числі для зенітних установок Gepard, з метою незалежного постачання Бундесверу
Про це повідомляє Radio Rur.
Зазначається, що будівництвом підприємства зайнявся німецький оборонний концерн Rheinmetall. Лінія з виробництва боєприпасів середнього калібру має бути готова вже у січні.
Мета майбутнього виробництва полягає в автономному постачанні снарядами Бундесверу, щоб позбутися залежності закордонних виробничих потужностей. Зокрема це пов'язано з тим, що Швейцарія двічі відмовила Берліну в реекспорті боєприпасів в Україну.
Планується, що у липні Rheinmetall зможе поставити першу партію снарядів для зеніток Gepard. У разі замовлення федерального уряду, Україна може отримати до 300 тисяч боєприпасів. Видання зазначає, що Німеччина спочатку передала Україні 60 тисяч снарядів для "Гепардів", проте з огляду на високі темпи цього виявилося замало.
- 14 вересня Німеччина передала Україні чотири установки Gepard і 65 рефрижераторів. На цей момент 30 таких танків було поставлено в Україну із запасів виробника KMW.
- 2 грудня у Spiegel повідомили, що Німеччина планує передати Україні ще сім зенітних установок Gepard, уряд країни сподівається, що потім можна буде поставити додаткові боєприпаси для зенітних систем.
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