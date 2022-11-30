У Німеччині іноземцям спростять правила влаштування на роботу
Іноземцям, які володіють німецькою мовою або працюють за однією з дефіцитних спеціальностей, дозволять в'їзд до Німеччини навіть без таких документів, як свідоцтва про працевлаштування чи навчання
Про це повідомляє німецька влада, йдеться на сайті DW.
Новий закон покликаний полегшити переїзд кваліфікованих спеціалістів. У деяких галузях іноземцю, який має достатній трудовий досвід, не доведеться вимагати визнання кваліфікації.
Буде дозволено гнучкіше підходити до вибору робочого місця. Іноземці зможуть працювати не лише за спеціальністю, якою навчалися, а й за іншими. У деяких галузях, якщо людина має достатній трудовий досвід, їй доведеться домагатися визнання кваліфікації. Ті ж, хто не має професійної кваліфікації, отримають можливість придбати її в Німеччині.
Законопроєктом хочуть підвищити привабливість роботи в Німеччині для фахівців із країн, які не входять до ЄС. Він має бути підготований у 2023 році.
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