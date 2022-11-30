 У Німеччині іноземцям спростять правила влаштування на роботу

Про це повідомляє німецька влада, йдеться на сайті DW.

Новий закон покликаний полегшити переїзд кваліфікованих спеціалістів. У деяких галузях іноземцю, який має достатній трудовий досвід, не доведеться вимагати визнання кваліфікації.

Буде дозволено гнучкіше підходити до вибору робочого місця. Іноземці зможуть працювати не лише за спеціальністю, якою навчалися, а й за іншими. У деяких галузях, якщо людина має достатній трудовий досвід, їй доведеться домагатися визнання кваліфікації. Ті ж, хто не має професійної кваліфікації, отримають можливість придбати її в Німеччині.

Законопроєктом хочуть підвищити привабливість роботи в Німеччині для фахівців із країн, які не входять до ЄС. Він має бути підготований у 2023 році.

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