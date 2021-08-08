У Німеччині назвали фаворитів у боротьбі за посаду канцлера

Про це повідомляє Укрінформ.

За блок Християнсько-демократичного союзу та Християнсько-соціального союзу готові проголосувати 26% німців. Соціал-демократична партія Німеччини та "Зелені" мають по 18% підтримки. Вільна демократична партія набрала б 12%, "Альтернатива для Німеччини" - 11%, Ліві – 7%.

Якби у ФРН могли напряму обирати канцлера, то найбільше шансів було б у кандидата від СДПН Олафа Шольца - 27%, який нині є віцеканцлером і міністром фінансів. Лідера ХДС Арміна Лашета, прем’єр-міністр землі Північний Рейн-Вестфалія підтримують 14% виборців. Представниця "Зелених" Анналена Бербок отримує 13%.

Вибори у Бундестаг відбудуться 26 вересня. Найважливішим повноваженням нового парламенту є обрання канцлера. Його обирають за поданням президента без обговорення та шляхом таємного голосування. Для того, щоб бути обраним, кандидату в канцлери необхідно зібрати більшість депутатських голосів.