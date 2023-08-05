Про це інформує Bild.

Зазначається, що у четвер ввечері, 3 серпня, близько 23:00 до пожежної частини міської поліклініки на першому поверсі хірургічного корпусу надійшло повідомлення про пожежу.

Згідно з інформацією BILD, винуватець пожежі нібито курив у своїй кімнаті. Він серед важкопоранених, потрапив до реанімації.

За попередніми даними, спусковим механізмом стала сигарета пацієнта. Зараз 60-річного чоловіка перевіряють за необережний підпал.

"Четверо відважних працівників лікарні боролися з вогнем і надихалися диму. Їх довелося везти в інші лікарні каретами швидкої допомоги", – повідомили у міській пожежній частині.

Попри те, що полум’я вдалося швидко загасити, палатою клініки йшов густий дим. Понад 20 пацієнтів під час евакуації надихнулися димом і потребували медичної допомоги. Загалом постраждало 28 людей, серед них п'ятеро отримали серйозні поранення.

Оскільки лікарня після пожежі стала непридатною для використання, пацієнтів розподілили по інших відділеннях. Для надання допомоги було залучено позаштатний персонал, оскільки постраждалі працівники вже не могли виконувати роботу. На місці працювали пожежно-рятувальні служби та 90 рятувальників. Поліція опечатала місце пожежі та веде розслідування.