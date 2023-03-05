У Польщі підпалили машини швидкої, призначені для лікарень України

Про це повідомив телеканал TVN24.

Зазначається, що інцидент трапився 2 березня, близько 23:00 за Києвом, перед будівлею адміністрації міста Радлува. Через пожежу зайнялися автомобілі швидкої допомоги, які мали відправити як гумдопомогу госпіталям Сумщини та Харківщини.

Журналісти поінформували, що одна з карет швидкої згоріла повністю, інша - серйозно пошкоджена, а поліція вже затримала підозрюваного в підпалі. Ним виявився місцевий мешканець, якого вже притягували до відповідальності у 2019-му за подібний злочин.

Обидві машини швидкої допомоги та два інші автомобілі мали вирушити в суботу гуманітарним конвоєм до України, організованим фондом Moc Przyszłości.

Загалом в Україну мали доставити десять авто – шість санітарних і чотири пікапи. Після пожежі колона скоротилася до чотирьох карет швидкої допомоги та двох пікапів. Друга частина транспорту – дві вантажівки з медичним обладнанням – машини не постраждали і також поїхали в Україну.

"Реанімобілі, які ми мали передати, вкрай важливі для місцевих медиків і рятувальників. Вночі я зателефонувала директору лікарні в Харкові, куди мала їхати швидка, і сказала, що машина згоріла. Він розплакався, не міг перевести подих, був розбитий", - поділилася президентка фонду Діана Дембіцька-Мончка.