У Німеччині планують посилити правила володіння зброєю
Міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер має намір посилити закон про володіння зброєю в країні. Під обмеження можуть потрапити сигнальні пістолети та арбалети
Про це передає DW.
Розроблений міністерством внутрішніх справ Німеччини новий законопроєкт передбачає, зокрема, заборону для приватних осіб на володіння особливо небезпечною напівавтоматичною зброєю.
Зазначається, що у майбутньому сигнальні пістолети та арбалети, популярні серед учасників праворадикального руху, можуть бути доступні лише за наявності ліцензії на носіння зброї. Таку інформацію оприлюднила газета Süddeutsche Zeitung із посиланням на 48-сторінковий документ.
Пропозицію щодо посилення закону про зброю у МВС Німеччини висловили ще до новорічних заворушень. А в ніч на 1 січня в кількох містах Німеччини були скоєні напади на поліцейських та пожежників, у тому числі із застосуванням петард та ракет.
Ще до того дебати навколо закону про зброю дістали новий імпульс. Сталося це після арешту 7 грудня 2022 року 25 осіб із числа рейхсбюргерів. Більшість затриманих обвинувачуються у належності до терористичної організації, яка хотіла повалити політичну систему держави.Тоді більш як у тисячі рейхсбюргерів конфіскували зброю і принаймні ще 500 із них мають ліцензії на неї.
Довідка: Рейхсбюргери - збірний термін для організаційно та ідеологічно дуже неоднорідного руху, що складається здебільшого з окремих осіб, рідше - сектанських невеликих і дуже невеликих груп, які заперечують існування Федеративної Республіки Німеччина як законної та суверенної держави, і відкидають її правову систему.
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