У Німеччині почали розслідувати можливе отруєння двох росіянок на заході, організованому Ходорковським
Німецька поліція розслідує можливе отруєння двох російських емігранток, які у квітні відвідали конференцію в Берліні, організовану опозиціонером Михайлом Ходорковським
Про це повідомляє Reuters.
Берлінська поліція повідомила, що "було відкрито справу" після того, як німецька газета Welt am Sonntag, посилаючись на російську медіа-групу "Агентство", повідомила, що дві жінки повідомили про симптоми можливого отруєння.
Портал "Агентство" повідомляв про проблеми зі здоров'ям двох учасників конференції. Він також стверджує, що симптоми у однієї особи могли з'явитися ще до початку конференції. У Берліні ця людина звернулася до клініки "Шаріте".
Друга людина – Наталія Арно, директор Фонду "Вільна Росія".. У Facebook вона повідомила про "дивні симптоми" і "гострий біль". Вона припустила, що "можливо, була отруєна нервово-паралітичною речовиною, яку вивчала західна розвідка".
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