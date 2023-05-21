У Німеччині почали розслідувати можливе отруєння двох росіянок на заході, організованому Ходорковським

Про це повідомляє Reuters.

Берлінська поліція повідомила, що "було відкрито справу" після того, як німецька газета Welt am Sonntag, посилаючись на російську медіа-групу "Агентство", повідомила, що дві жінки повідомили про симптоми можливого отруєння.

Портал "Агентство" повідомляв про проблеми зі здоров'ям двох учасників конференції. Він також стверджує, що симптоми у однієї особи могли з'явитися ще до початку конференції. У Берліні ця людина звернулася до клініки "Шаріте".

Друга людина – Наталія Арно, директор Фонду "Вільна Росія".. У Facebook вона повідомила про "дивні симптоми" і "гострий біль". Вона припустила, що "можливо, була отруєна нервово-паралітичною речовиною, яку вивчала західна розвідка".