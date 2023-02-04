У Німеччині припинив роботу російський пропагандистський телеканал RT
RT DE Productions, що постачала контент телеканалу RT DE, який транслювався з Москви німецькою мовою, оголосила про припинення журналістської діяльності в Німеччині
Про це повідомляє "Німецька хвиля".
Компанія, що базується в Німеччині, зіткнулася "з величезним тиском з боку урядів, ЗМІ, корпорацій та інших осіб", йдеться далі в заяві.
Німецькомовний телеканал RT DE був запущений 16 грудня 2021 року з трансляцією через супутник та інтернет. На сайті RT DE було вказано, що цілодобове мовлення в Німеччині розпочато за ліцензією на кабельне та супутникове мовлення, видане в Сербії. Через тиждень після запуску, 22 грудня, канал було знято з мовлення через європейські супутники Європейським оператором супутникового зв'язку на запит німецького медіарегулятора федеральних земель Берлін і Бранденбург (MABB).
Пізніше, 2 лютого 2022 року, Комісія з ліцензування та нагляду (ZAK) – орган земельних регуляторів радіо- та телепрограм у Німеччині – заборонила мовлення RT DE у ФРН, пояснивши це рішення тим, що телеканал не має ліцензії на трансляцію в країні, необхідну в відповідно до чинного закону. Телеканал RT DE "не може посилатися на жодний інший легітимний європейський дозвіл", зазначалося у рішенні ZAK.
Рада ЄС 1 березня 2022 року ухвалила рішення про заборону мовлення RT English, RT UK, RT Germany, RT France, RT Spanish, а також Sputnik. Як обґрунтування, зокрема, йшлося про те, що Росія поширює через ці канали пропаганду на виправдання війни проти України, що загрожує громадському порядку та безпеці Євросоюзу.
- Нагадаємо, 21 січня пропагандистський телеканал RT заявив про своє закриття у Франції
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