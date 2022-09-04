У Німеччині російська діаспора вийшла на протест проти санкцій і підтримки України, - Reuters

Про це повідомляє Reuters.

У німецькому Кельні близько двох тисяч переважно російськомовних демонстрантів вийшли на протест, вимагаючи від Німеччини припинити підтримку України та скасувати санкції проти РФ.

Організатори також збирали кошти для нібито підтримки армії РФ.

Напротивагу проросійському мітингу вийшли кілька десятків контрпротестувальників, які висловлювали підтримку Україні.

Відомо, що подібна акція відбулась 3 вересня у Празі. Близько 70 тисяч людей вийшли на демонстрацію за відставку уряду Чехії, зокрема мітингувальники проти несприйняття Росії.

31 серпня Польща, Литва, Латвія, Естонія та Фінляндія заявили, що запровадять візові обмеження для росіян, незалежно від рішення ЄС. За даними Financial Times, з початку повномасштабної війни РФ проти України до Польщі, Фінляндії, Естонії, Латвії та Литви в'їхали близько 700 тис. росіян. Більшість з них - туристи, які використовують держави, що межують з Росією, як "ворота" для поїздок до інших країн ЄС.