У Німеччині росте підтримка військової допомоги Україні та санкцій проти РФ: опитування
Відносна більшість жителів Німеччини вважає доречним військову допомогу Україні та санкції проти Росії
Про це свідчить останнє опитування ARD DeutschlandTrend, здійснене соціологічною фірмою infratest dimap.
Відносна більшість – 47% (на 3% більше, якщо порівняти з лютим) вважають доцільною військову допомогу Україні. Ще 16% (на 1% більше) дотримуються думки, що військова допомога Німеччини недостатня.
Якщо в лютому, після рішення німецького уряду надати Україні бойові танки, частка тих, хто вважає надмірною військову підтримку України зросла з 26% до 35%, нині вона знову дещо зменшилася – до 31%.
Водночас більшість опитаних німців (53%) наразі вважають, що дипломатичні зусилля для припинення війни в Україні не є достатніми (у лютому було 58%), 33% (+3%) вважають ці зусилля доречними, тоді як 5% (+1%) вважають, що вони заходять надто далеко. При цьому 45% тих, хто підтримує більшу дипломатію, вважають, що військова підтримка України є доречною.
Переважна більшість респондентів вважає, що Україна повинна насамперед сама вирішити, коли їй вступати в переговори з Росією (73%), не згоден з такою позицією лише 21%. Що стосується санкцій проти РФ, то з 38% до 43% зросла частка жителів Німеччини, для яких вони не є достатніми, 33% (-4%) вважають їх достатніми й лише 18% стверджують, що вони надмірні.
Говорячи про завершення війни в Україні, третина німців (35%) вважає, що Києву доведеться поступитися певними територіями Росії, і лише незначна більшість (54%) не погоджується з цим твердженням.
Опитування відбулось протягом 27 лютого – 1 березня серед 1311 респондентів телефоном на онлайн, похибка становить 2% для значень у 10% і 3% - для значень у 50%.
- Нагадаємо, 2 березня канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що мирні перемовини не можуть вестися без участі Києва, а союзники вже обговорюють з Україною гарантії безпеки, які вона отримає після завершення агресії РФ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.47
Купівля 38.47Продаж 39.35
-
EUR
Купівля 40.28Продаж 41.31
- Актуальне
- Важливе