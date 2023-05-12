У Німеччині сталась стрілянина на заводі Mercedes-Benz. Є загиблі
У четвер, 11 травня, стрілянина сталась на німецькому заводі Mercedes-Benz
Про це повідомляє Associated Press.
Стрілянина сталася на заводі Mercedes-Benz в Зіндельфінгені, поблизу Штутгарта. Чоловік відкрив вогонь по людях, внаслідок цього загинуло 2 людей.
На момент прибуття поліції охорона вже затримала злочинця. Зараз його взяли під варту. Терористом виявився 53-річний громадянин Туреччини.
У компанії Mercedes-Benz заявили, що загиблі були співробітниками стороннього постачальника послуг. Німецьке агентство DPA повідомило, що вони працювали на логістичну компанію Rhenus.
Жертвам було по 44 роки, більше у прокураторі не надали жодних подробиць про загиблих. Поліція розслідує можливі мотиви вбивств.
На заводі Mercedes-Benz в Зіндельфінгені працює близько 35 тис. працівників. Вони виробляють седани E-Class і S-Class, а також купе CLS і GLC. Тут також розташовані відділи планування, закупівель, розробки та дизайну.
- 9 травня неподалік Берліна сталася аварія за участі двох вантажівок, у тому числі бензовоза та польського автобуса, повідомляють про понад 50 постраждалих.
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