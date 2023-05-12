У Німеччині сталась стрілянина на заводі Mercedes-Benz. Є загиблі

Про це повідомляє Associated Press.

Стрілянина сталася на заводі Mercedes-Benz в Зіндельфінгені, поблизу Штутгарта. Чоловік відкрив вогонь по людях, внаслідок цього загинуло 2 людей.

На момент прибуття поліції охорона вже затримала злочинця. Зараз його взяли під варту. Терористом виявився 53-річний громадянин Туреччини.

У компанії Mercedes-Benz заявили, що загиблі були співробітниками стороннього постачальника послуг. Німецьке агентство DPA повідомило, що вони працювали на логістичну компанію Rhenus.

Жертвам було по 44 роки, більше у прокураторі не надали жодних подробиць про загиблих. Поліція розслідує можливі мотиви вбивств.

На заводі Mercedes-Benz в Зіндельфінгені працює близько 35 тис. працівників. Вони виробляють седани E-Class і S-Class, а також купе CLS і GLC. Тут також розташовані відділи планування, закупівель, розробки та дизайну.