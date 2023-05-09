У Німеччині сталася ДТП за участі пасажирського автобуса: 56 поранених
Неподалік Берліна сталася аварія за участі двох вантажівок, у тому числі бензовоза та польського автобуса, повідомляють про понад 50 постраждалих
Про це пише RMF FM.
Правоохоронці отримали повідомлення про інцидент на трасі A12. Речник підтвердив, що автобус, який потрапив у ДТП, прямував із Польщі.
За попередньою оцінкою, аварія сталася через водія бензовоза - він хотів змінити смугу і під час маневру врізався у вантажівку, що їхала попереду, а після – в бік автобуса, через що він влетів у відбійник посередині траси.
Зазначається, що наразі відомо про 56 травмованих, серед яких 20 осіб, у тому числі двоє дітей, отримали серйозні травми. Більшість пасажирів змогли самостійно вибратися з автобуса.
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