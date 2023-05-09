Про це пише RMF FM.

Правоохоронці отримали повідомлення про інцидент на трасі A12. Речник підтвердив, що автобус, який потрапив у ДТП, прямував із Польщі.

За попередньою оцінкою, аварія сталася через водія бензовоза - він хотів змінити смугу і під час маневру врізався у вантажівку, що їхала попереду, а після – в бік автобуса, через що він влетів у відбійник посередині траси.

Зазначається, що наразі відомо про 56 травмованих, серед яких 20 осіб, у тому числі двоє дітей, отримали серйозні травми. Більшість пасажирів змогли самостійно вибратися з автобуса.