У Німеччині судитимуть російську агентку за виправдання агресії РФ проти України
У Німеччині судитимуть Єлену Колбаснікову, організаторку найбільшого в країні автопробігу на підтримку Росії, їй загрожує до трьох років ув'язнення за виправдання агресії РФ проти України
Про це повідомили в DW.
Єлена Колбаснікова постане перед судом у німецькому Кельні за звинуваченням у пропаганді війни через публічне схвалення російської агресії проти України. Їй інкримінують ст. 140 п. 2 Кримінального кодексу ФРН. Жінці загрожує до трьох років позбавлення волі або штраф.
Журналісти Deutsche Welle ствердили, що жінка є однією з лідерів проросійських протестів та співпрацює з місцевими правоекстремістськими політиками. Разом із колишнім членом антимігрантської партії "ProNRW" Маркусом Байзіхтом вона виступила перед учасниками автопробігу, присвяченого черговим роковинам з дня капітуляції нацистської Німеччини 8 травня 2022 року. Тоді понад тисячу активістів зібралися в автомобілях із російськими та радянськими прапорами біля одного з озер, щоб проїхати до радянської пам'ятки в Кельні.
За висновком прокуратури Кельна, Колбаснікова скоїла злочин, оскільки заявила на мітингу: "Росія не агресор. Росія зараз допомагає припинити війну в Україні".
"Згідно з міжнародним правом, ведення агресивної війни є злочином, і той, хто схвалює її, ризикує отримати три роки в'язниці. Найімовірнішим покаранням, однак, є штраф", - відзначили в DW.
Сама жінка стверджує, що стала жертвою через "боротьбу за мир та правду".
- Нагадаємо, раніше Reuters ідентифікувало російських агентів впливу в Німеччині: ексагента ГРУ, правих екстремістів і "козаків", серед них була й Єлена Колбаснікова. Зазначалося, що вона стала популярною серед проросійського німецького руху у 2022 році, коли заявила, що її нібито звільнили з роботи через "русофобію". Також жінка була співорганізаторкою проросійських акцій.
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