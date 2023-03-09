У Німеччині судитимуть російську агентку за виправдання агресії РФ проти України

Про це повідомили в DW.

Єлена Колбаснікова постане перед судом у німецькому Кельні за звинуваченням у пропаганді війни через публічне схвалення російської агресії проти України. Їй інкримінують ст. 140 п. 2 Кримінального кодексу ФРН. Жінці загрожує до трьох років позбавлення волі або штраф.

Журналісти Deutsche Welle ствердили, що жінка є однією з лідерів проросійських протестів та співпрацює з місцевими правоекстремістськими політиками. Разом із колишнім членом антимігрантської партії "ProNRW" Маркусом Байзіхтом вона виступила перед учасниками автопробігу, присвяченого черговим роковинам з дня капітуляції нацистської Німеччини 8 травня 2022 року. Тоді понад тисячу активістів зібралися в автомобілях із російськими та радянськими прапорами біля одного з озер, щоб проїхати до радянської пам'ятки в Кельні.

За висновком прокуратури Кельна, Колбаснікова скоїла злочин, оскільки заявила на мітингу: "Росія не агресор. Росія зараз допомагає припинити війну в Україні".

"Згідно з міжнародним правом, ведення агресивної війни є злочином, і той, хто схвалює її, ризикує отримати три роки в'язниці. Найімовірнішим покаранням, однак, є штраф", - відзначили в DW.

Сама жінка стверджує, що стала жертвою через "боротьбу за мир та правду".