Reuters ідентифікувало російських агентів впливу в Німеччині: ексагент ГРУ, праві екстремісти й "козаки"
Просувати проросійські погляди та організовувати акції протесту проти підтримки України в Німеччині допомагали люди, пов’язані з російською підсанкційною організацією "Росспівробітництво", а один із них стверджує, що працював у військовій розвідці Росії
Про це йдеться в розслідуванні Reuters.
Стало відомо, що серед організаторів проросійських протестів у Кельні у вересні 2022 року агентство ідентифікувало колишнього офіцера російських повітряно-космічних сил, який раніше мав ім’я Ростислав Теслюк, яке змінив на Макса Шлунда після того, як оселився в Німеччині десять років тому. Як вдалося встановити Reuters, Шлунд був судимий у РФ за напад на людину з ножем.
Відомо, що серед публічних агітаторів на протесті була й партнерка Шлунда – Єлена Колбаснікова, жінка родом з України, яка зараз проживає в Німеччині. Колбаснікова стала популярною серед проросійського німецького руху у 2022 році, коли заявила, що її нібито звільнили з роботи через "русофобію". З літа того року Шлунд і Колбаснікова організували кілька проросійських акцій, а також їздили на окуповану Росією територію України.
Зокрема, повідомляється, що у грудні пара мала брати участь у форумі "активістів громадянського суспільства" в Москві коштом "Російського дому" – організації, що входить до складу Росспівробітництва, яке перебуває під західними санкціями.
Читайте також: Німеччина готова заарештувати російські активи на користь України, але за певних умов, - Bloomberg
Видання називає також ще одне обличчя проросійських протестів у Німеччині – Андрій Харковський, який пов’язаний із "Союзом козаків-воїнів Росії та зарубіжжя", що має десятки відділень у РФ та за кордоном. Відомо, що Харковський родом із Томської області РФ, нині мешкає у Тройсдорфі, на південний схід від Кельна, і має невеликий бізнес із вантажоперевезень. Харковський брав участь у з’їзді "козаків" у Ганновері, де також були присутні російські дипломати.
Ще одним проросійським діячем у Німеччині, особу якого встановило видання Reuters, є Олег Єременко – власник будівельного бізнесу у Берліні, член правління організації під назвою "Десант", яка складається з колишніх російських військовослужбовців. У розмові з Reuters він підтвердив, що співпрацював із російською військовою розвідкою ГРУ, а також знайомство з Ігорем Гіркіним.
Окрім цього, також російський порядок денний у Німеччині просуває адміністратор німецькомовного Telegram-каналу Putin Fanclub В’ячеслав Сейвальд. У соцмережах він публічно підтримував неонацизм, висловлював прихильність "Альтернативі для Німеччини" й фігурував у доповіді баварської спецслужби – Управління з питань захисту Конституції – як такий, що підтримує антисемітські теорії змови.
Читайте також: У Німеччині розповіли про комунікацію Шольца з Путіним
Також на мітингу в Кельні Reuters впізнало мотоцикліста зі Східної Німеччини Яна Ріделя, який очолює групу під назвою "Німецько-російські душі" публікує в Інтернеті повідомлення про звірства української армії і збирає гроші для російської байкерської банди "Нічні вовки", яка перебуває під санкціями США і ЄС за підтримку війни Путіна.
Міністерство внутрішніх справ Німеччини в коментарі Reuters заявило, що "дуже серйозно" ставиться до будь-яких спроб іноземних держав або окремих осіб чинити вплив, особливо "в контексті російської агресивної війни проти України". Кремль не відповів на запитання Reuters.
- 26 серпня стало відомо, що російські спецслужби шпигували в Німеччині за тим, як українські військові навчаються володіти західними системами озброєнь.
- 30 жовтня Служба військової контррозвідки (MAD) Німеччини попередила про активність іноземних розвідок на території країни. Зокрема, йдеться про російських і китайських шпигунів. У Німеччині були неодноразово зафіксовані спроби стеження за об'єктами, що належать збройним силам ФРН. Зокрема, над місцями дислокації частин та підрозділів бундесверу, а також навчальних центрів, де проходила підготовка українських військовослужбовців, були зафіксовані дрони.
- 23 грудня стало відомо, що федеральна прокуратура Німеччини заарештувала співробітника Федеральної розвідувальної служби країни за підозрою у державній зраді.
- 28 грудня стало відомо, що у німецькій розвідці викрили імовірного російського шпигуна.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.95
Купівля 39.95Продаж 40.75
-
EUR
Купівля 41.53Продаж 42.6
- Актуальне
- Важливе