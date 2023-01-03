Reuters ідентифікувало російських агентів впливу в Німеччині: ексагент ГРУ, праві екстремісти й "козаки"

Про це йдеться в розслідуванні Reuters.

Стало відомо, що серед організаторів проросійських протестів у Кельні у вересні 2022 року агентство ідентифікувало колишнього офіцера російських повітряно-космічних сил, який раніше мав ім’я Ростислав Теслюк, яке змінив на Макса Шлунда після того, як оселився в Німеччині десять років тому. Як вдалося встановити Reuters, Шлунд був судимий у РФ за напад на людину з ножем.

Відомо, що серед публічних агітаторів на протесті була й партнерка Шлунда – Єлена Колбаснікова, жінка родом з України, яка зараз проживає в Німеччині. Колбаснікова стала популярною серед проросійського німецького руху у 2022 році, коли заявила, що її нібито звільнили з роботи через "русофобію". З літа того року Шлунд і Колбаснікова організували кілька проросійських акцій, а також їздили на окуповану Росією територію України.

Зокрема, повідомляється, що у грудні пара мала брати участь у форумі "активістів громадянського суспільства" в Москві коштом "Російського дому" – організації, що входить до складу Росспівробітництва, яке перебуває під західними санкціями.

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Видання називає також ще одне обличчя проросійських протестів у Німеччині – Андрій Харковський, який пов’язаний із "Союзом козаків-воїнів Росії та зарубіжжя", що має десятки відділень у РФ та за кордоном. Відомо, що Харковський родом із Томської області РФ, нині мешкає у Тройсдорфі, на південний схід від Кельна, і має невеликий бізнес із вантажоперевезень. Харковський брав участь у з’їзді "козаків" у Ганновері, де також були присутні російські дипломати.

Ще одним проросійським діячем у Німеччині, особу якого встановило видання Reuters, є Олег Єременко – власник будівельного бізнесу у Берліні, член правління організації під назвою "Десант", яка складається з колишніх російських військовослужбовців. У розмові з Reuters він підтвердив, що співпрацював із російською військовою розвідкою ГРУ, а також знайомство з Ігорем Гіркіним.

Окрім цього, також російський порядок денний у Німеччині просуває адміністратор німецькомовного Telegram-каналу Putin Fanclub В’ячеслав Сейвальд. У соцмережах він публічно підтримував неонацизм, висловлював прихильність "Альтернативі для Німеччини" й фігурував у доповіді баварської спецслужби – Управління з питань захисту Конституції – як такий, що підтримує антисемітські теорії змови.

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Також на мітингу в Кельні Reuters впізнало мотоцикліста зі Східної Німеччини Яна Ріделя, який очолює групу під назвою "Німецько-російські душі" публікує в Інтернеті повідомлення про звірства української армії і збирає гроші для російської байкерської банди "Нічні вовки", яка перебуває під санкціями США і ЄС за підтримку війни Путіна.

Міністерство внутрішніх справ Німеччини в коментарі Reuters заявило, що "дуже серйозно" ставиться до будь-яких спроб іноземних держав або окремих осіб чинити вплив, особливо "в контексті російської агресивної війни проти України". Кремль не відповів на запитання Reuters.

26 серпня стало відомо, що російські спецслужби шпигували в Німеччині за тим, як українські військові навчаються володіти західними системами озброєнь.

30 жовтня Служба військової контррозвідки (MAD) Німеччини попередила про активність іноземних розвідок на території країни. Зокрема, йдеться про російських і китайських шпигунів. У Німеччині були неодноразово зафіксовані спроби стеження за об'єктами, що належать збройним силам ФРН. Зокрема, над місцями дислокації частин та підрозділів бундесверу, а також навчальних центрів, де проходила підготовка українських військовослужбовців, були зафіксовані дрони.

23 грудня стало відомо, що федеральна прокуратура Німеччини заарештувала співробітника Федеральної розвідувальної служби країни за підозрою у державній зраді.

28 грудня стало відомо, що у німецькій розвідці викрили імовірного російського шпигуна.