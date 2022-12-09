У Німеччині вислів Шольца про війну в Україні обрали "словом року"

Про це йдеться на сайті товариства у п’ятницю, 9 грудня.

"Це слово, яке не є новим і означає початок християнської ери, але в більш загальному сенсі також і будь-який перехід до нової ери, активно використовувалося в другому значенні канцлером Шольцом. Російське вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року стало "поворотним моментом в історії нашого континенту". У цьому ж контексті Федеральний президент Штайнмаєр говорив про "епохальний перелом", - йдеться у поясненні товариства.

Друге місце за версією журі зайняла фраза Krieg um Frieden – "війна за мир".

"Також російсько-української війни стосується, здавалося б, абсурдний вислів "війна за мир". Для московської пропаганди це – спеціальна військова операція, для багатьох, особливо в НАТО, – просто загарбницька війна. Навіть у політичних партіях з пацифістськими традиціями поширювалася думка про необхідність надання Україні збройної підтримки для захисту її державної цілісності, а згодом і досягнення тривалого миру в Східній Європі", - пояснює товариство.

Третє місце зайняла фраза Gaspreisbremse, що в перекладі означає "гальмо ціни на газ".

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