У Німеччині вислів Шольца про війну в Україні обрали "словом року"
Товариство німецької мови, яке обирає слово року, визнало Zeitenwende (поворотний момент) словом року в німецькій мові, фраза Krieg um Frieden (війна за мир) зайняла друге місце
Про це йдеться на сайті товариства у п’ятницю, 9 грудня.
"Це слово, яке не є новим і означає початок християнської ери, але в більш загальному сенсі також і будь-який перехід до нової ери, активно використовувалося в другому значенні канцлером Шольцом. Російське вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року стало "поворотним моментом в історії нашого континенту". У цьому ж контексті Федеральний президент Штайнмаєр говорив про "епохальний перелом", - йдеться у поясненні товариства.
Друге місце за версією журі зайняла фраза Krieg um Frieden – "війна за мир".
"Також російсько-української війни стосується, здавалося б, абсурдний вислів "війна за мир". Для московської пропаганди це – спеціальна військова операція, для багатьох, особливо в НАТО, – просто загарбницька війна. Навіть у політичних партіях з пацифістськими традиціями поширювалася думка про необхідність надання Україні збройної підтримки для захисту її державної цілісності, а згодом і досягнення тривалого миру в Східній Європі", - пояснює товариство.
Третє місце зайняла фраза Gaspreisbremse, що в перекладі означає "гальмо ціни на газ".
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