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У Німеччині вперше за 70 років зафіксували двозначну інфляцію

21 жовтня, 2022 п'ятниця
18:14
Економіка Німеччина

У вересні 2022 року інфляція у Німеччині становила 10,9% у річному вираженні, тоді як у серпні - 8,8%

Про це повідомляє видання Deutsche Welle.

Економіка країни, ймовірно, перебуває на порозі рецесії, йдеться у щомісячному звіті Німецького федерального банку.

Також зазначається, що висока інфляція, а також невизначеність щодо поставок енергоносіїв та їх вартості чинять сильний тиск на економічну ситуацію у Німеччині.

Загалом ціни на імпорт у серпні зросли приблизно на 33% порівняно з попереднім роком, на німецьку продукцію - приблизно на 46%.

"Наприклад, при продажах на внутрішньому ринку електроенергії та газу зафіксовано підйом у три рази", - наголошується у звіті.

Експерти зазначають, що рівень інфляції у Німеччині найближчими місяцями, ймовірно, залишатиметься двозначним (вперше за 70 років), навіть у разі набуття чинності деяких послаблень. Йдеться, зокрема, про зниження ставки ПДВ на газ та центральне опалення з жовтня.

Пропозиція повернути у грудні домашнім господарствам гроші у розмірі місячної плати за газ також не обов'язково загальмує розгін інфляції.

"Це залежить від того, яким чином державна субсидія досягне домогосподарств і, отже, яким чином цей крок вплине на офіційний вимір цін", - зазначають експерти.

У третьому кварталі 2022 року обсяги виробництва суттєво не змінилися порівняно з попередніми показниками. На серпень промисловість та будівництво дещо збільшили показники виробництва. Скасування більшості антипандемійних обмежень, ймовірно, надало позитивного імпульсу в низці секторів сфери послуг. У сфері роздрібної торгівлі, навпаки, продажі дещо знизилися.

Уряд Німеччини 12 жовтня значно знизив свій економічний прогноз через кризу, спричинену зростанням цін на енергоносії. Влада очікує лише невеликого економічного зростання на 1,4%цього року, а наступного року економіка, ймовірно, скоротиться на 0,4%. 2024 року очікується зростання на 2,3%.

"Нині ми переживаємо гостру енергетичну кризу, яка дедалі більше перетворюється на економічну та соціальну кризу", - констатував міністр економіки Роберт Габек. За його словами, спусковим механізмом став напад Росії на Україну в лютому та припинення постачання газу з РФ до Європи. В результаті ціни на енергоносії опинилися на вкрай високому рівні, наголосив Габек.

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Світ
інфляція
Німеччина
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