У Німеччині заговорили про власне виробництво HIMARS заради України, - Reuters
Німецький виробник зброї Rheinmetall готовий значно збільшити виробництво танкових і артилерійських боєприпасів, аби задовольнити великий попит в Україні та на Заході
По це повідомляє Reuters.
Генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що компанія може розпочати виробництво реактивних систем залпового вогню HIMARS у Німеччині.
Потужність виробництва 155-мм снарядів може бути збільшена до 450 тис. - 500 тис. на рік. Це зробить Rheinmetall найбільшим виробником обох видів боєприпасів.
"Ми можемо виробляти 240 тис. танкових боєприпасів (120 мм) на рік, що більше, ніж потрібно всьому світу", - сказав Паппергер.
У 2022 році Rheinmetall виготовила приблизно від 60 тис. до 70 тис. одиниць на кожен із танкових і артилерійських снарядів. Попит різко зріс після вторгнення Росії в Україну.
- 25 січня у ФРН заявили, що Україна отримає 14 танків Leopard 2 та дозволили їхній реекспорт країнам-партнерам.
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