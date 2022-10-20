У Німеччині згорів гуртожиток для українських біженців, слідство підозрює, що це навмисний підпал
Вночі 20 жовтня у німецькому населеному пункті Грос-Штремкендорф сгорів гуртожиток для українських біженців. Жертв немає, а слідство підозрює, що це навмисний підпал
Про це повідомляє DW.
У повідомленні йдеться, що 19 жовтня поліція приїжджала до гуртожитку через те, що невідомий наніс графіті зі свастикою на табличку з назвою готелю. Наразі поліція розглядає підпал як основну версію.
"Спираючись у тому числі на свій багаторічний досвід роботи пожежником, я зараз припускаю, що пожежа була влаштована навмисно", - сказав голова адміністрації округу Тіно Шоман.
Вогонь приборкували майже 120 пожежників та 20 пожежних машин. Ніхто з 14 жителів гуртожитку не постраждав, наразі вони перебувають в іншому закладі.
DW також зазначає, що в серпні невідомий намагався підпалити дитячий садок, куди ходять діти українських біженців.
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