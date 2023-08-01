У Німеччині зменшується споживання пива: експерти назвали причину

Такі дані оприлюднило сьогодні Федеральне статистичне відомство ФРН, інформує Bild.

У першому півріччі 2023 року обсяг продажу німецьких пивоварень впав до 4,2 млрд літрів. Це на 2,9% нижче, ніж за той самий період 2022 року, і на 12,2% менше, ніж у січні-червні 2013 року.

"Після невеликого зростання у 2022 році порівняно з пандемійним 2021 роком триває довгостроковий тренд падіння показників продажів", - заявили фахівці зі статистики.

Загалом у Німеччині близько 1500 пивоварень. В асоціації пивоварів кажуть, що головна причина спаду продажів — інфляція, через яку багато хто не хоче витрачати гроші на пиво.