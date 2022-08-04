Про це інформує AP.

За словами керівника Октоберфесту Клеменса Баумґертнера, популярний пивний фестиваль у столиці Баварії пройде без будь-яких пандемічних обмежень з 17 вересня до 3 жовтня.

Октоберфест, який вперше відбувся в 1810 році на честь одруження кронпринца Людвіга Баварського з принцесою Терезою, за свою понад 200-річну історію скасовували десятки разів через війни та пандемії.

На фестивалі будуть присутні приблизно 487 пивоварень, ресторанів, рибних і м’ясних грилів та продавців вина. При цьому години роботи будуть навіть довшими, ніж у раніше: перші пивні намети відкриватимуться о 9 ранку та закриватимуться о 22:30.

Згідно з офіційною домашньою сторінкою Октоберфесту, однолітровий кухоль пива цього року коштуватиме від 12,60 до 13,80 євро ($12,84-14,07), що приблизно на 15% більше, ніж у 2019 році.

Нагадаємо, у 2021 році фестиваль пива, який традиційно проходить восени в німецькому Мюнхені, скасували через коронавірус