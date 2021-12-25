У Nirvana відреагували на позов "малюка" з обкладинки альбому Nevermind

Про це повідомляє The Guardian.

Адвокати учасників Nirvana Дейва Грола і Кріста Новоселіча, вдови Курта Кобейна Кортні Лав, яка розпоряджається його майном, а також Кірка Ведла, фотографа обкладинки – намагаються відхилити позов Елдена.

Вони стверджують, що у двох законодавчих актів, згідно з якими Елден подав скаргу, є обмеження щодо часу, які роблять звинувачення недійсними.

Твердження Елдена про те, що на фотографії зображено сексуальне насильство над дітьми, адвокати описують як несерйозне.

"Коротке вивчення фотографії або власна поведінка Елдена, не кажучи вже про присутність фотографії у будинках мільйонів американців, які, на думку Елдена, винні у зберіганні дитячої порнографії, доводить це", – йдеться у заяві.

Також адвокати переконані, що Елден протягом 30 років отримував зиск від свого статусу "Nirvana Baby". Зокрема, вони також посилаються на факт, що він має на грудях татуювання зі словом Nevermind.

Слухання за клопотанням адвокатів пройде у січні 2022 року.