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Головна Культура У Nirvana відреагували на позов "малюка" з обкладинки альбому Nevermind

У Nirvana відреагували на позов "малюка" з обкладинки альбому Nevermind

25 грудня, 2021 субота
22:35
Культура Nirvana

Адвокати Nirvana відкинули звинувачення Спенсера Елдена, який звинуватив учасників гурту у розповсюдженні дитячої порнографії через його фото на обкладинці альбому Nevermind

Про це повідомляє The Guardian.

Адвокати учасників Nirvana Дейва Грола і Кріста Новоселіча, вдови Курта Кобейна Кортні Лав, яка розпоряджається його майном, а також Кірка Ведла, фотографа обкладинки – намагаються відхилити позов Елдена. 

Вони стверджують, що у двох законодавчих актів, згідно з якими Елден подав скаргу, є обмеження щодо часу, які роблять звинувачення недійсними.

Твердження Елдена про те, що на фотографії зображено сексуальне насильство над дітьми, адвокати описують як несерйозне. 

"Коротке вивчення фотографії або власна поведінка Елдена, не кажучи вже про присутність фотографії у будинках мільйонів американців, які, на думку Елдена, винні у зберіганні дитячої порнографії, доводить це", – йдеться у заяві.

Також адвокати переконані, що Елден протягом 30 років отримував зиск від свого статусу "Nirvana Baby". Зокрема, вони також посилаються на факт, що він має на грудях татуювання зі словом Nevermind.

Слухання за клопотанням адвокатів пройде у січні 2022 року.

  • Нагадаємо, у серпні 2021 року 30-річний Спенсер Елден, чиє фото використали для обкладинки альбому гурту Nirvana, подав до суду
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музика
рок
порнографія
позов
Nirvana
Курт Кобейн
Кортні Лав
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