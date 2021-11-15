У Норвегії виявили новий різновид "Дельта"-штаму коронавірусу

Про це повідомляє NRK.



Дослідники інституту стверджують, що новий різновид не більш небезпечний, ніж звичайний "Дельта"-штам.



Новому варіанту штаму присвоїли свою міжнародну категорію та назвали AY.63. Вперше його виявили у червні, проте за останні місяці він поширився у різних частинах країни.



"У нас немає підстав стверджувати, що цей різновид має якісь особливі переваги над звичайною версією "Дельта"-штаму", - заявив старший співробітник Норвезького інституту громадського здоров'я Олав Хунгнес.



В інституті додали, що вакцина працює проти нового штаму не гірше, ніж проти звичайного.



Коронавірус постійно мутує, тому дослідники інституту розглядають новий різновид штаму як можливість детальніше вивчити розвиток вірусу.

У Китаї за період 17 жовтня - 14 листопада зафіксували найбільший спалах штаму "Дельта".