У Норвегії виявили новий різновид "Дельта"-штаму коронавірусу
Норвезький інститут громадського здоров’я виявив нову версію "Дельта"-штаму COVID-19 у різних частинах країни
Про це повідомляє NRK.
Дослідники інституту стверджують, що новий різновид не більш небезпечний, ніж звичайний "Дельта"-штам.
Новому варіанту штаму присвоїли свою міжнародну категорію та назвали AY.63. Вперше його виявили у червні, проте за останні місяці він поширився у різних частинах країни.
"У нас немає підстав стверджувати, що цей різновид має якісь особливі переваги над звичайною версією "Дельта"-штаму", - заявив старший співробітник Норвезького інституту громадського здоров'я Олав Хунгнес.
В інституті додали, що вакцина працює проти нового штаму не гірше, ніж проти звичайного.
Коронавірус постійно мутує, тому дослідники інституту розглядають новий різновид штаму як можливість детальніше вивчити розвиток вірусу.
- У Китаї за період 17 жовтня - 14 листопада зафіксували найбільший спалах штаму "Дельта".
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