У Норвегії заарештували підозрюваного в шпигунстві росіянина, - ЗМІ
Поліція Норвегії затримала підозрюваного російського шпигуна в арктичному місті Тромсе, який видавав себе за громадянина Бразилії
Про це повідомляє NRK.
"У Тромсе заарештували ймовірного російського шпигуна. Громадянин Бразилії був заарештований поліцією вчора вранці по дорозі на роботу в університет", - йдеться в повідомленні.
Служба безпеки PST підозрює, що зловмисник перебуває в Норвегії під вигаданим ім'ям, а також що насправді він росіянин і працює на одну зі спецслужб.
Затриманого сьогодні відправили до тюремного ув'язнення в районному суді Норд-Тромс і Сенья в Тромсе. За даними поліції, він затриманий, йому не пред'явлено жодних звинувачень.
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