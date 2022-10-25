У Норвегії заарештували підозрюваного в шпигунстві росіянина, - ЗМІ

Про це повідомляє NRK.

"У Тромсе заарештували ймовірного російського шпигуна. Громадянин Бразилії був заарештований поліцією вчора вранці по дорозі на роботу в університет", - йдеться в повідомленні.

Служба безпеки PST підозрює, що зловмисник перебуває в Норвегії під вигаданим ім'ям, а також що насправді він росіянин і працює на одну зі спецслужб.

Затриманого сьогодні відправили до тюремного ув'язнення в районному суді Норд-Тромс і Сенья в Тромсе. За даними поліції, він затриманий, йому не пред'явлено жодних звинувачень.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb