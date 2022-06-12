У Новгород-Сіверському випускники влаштували фотосесію на руїнах зруйнованої рашистами школи
У Новгород-Сіверському, що на Чернігівщині випускники організували зйомку на тлі зруйнованої школи
Фотографії опублікували на сторінці школи у facebook.
"Випускний альбом учнів 11-го класу у цьому році виглядає так! У них вкрали дитинство, свято останнього дзвоника та випускний вечір", - йдеться у повідомленні.
У школі №2 навчалось 220 учнів та працювали 22 педагоги. Навчальний заклад був оснащений мультимедійним обладнанням та ноутбуками. Працівники та керівництво шукають гроші для відновлення школи після російських обстрілів.
- 12 травня росіяни обстріляли обʼєкти критичної інфраструктури у Новгород-Сіверському. Під обстріл потрапили школи та приватні будинки.
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