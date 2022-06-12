У Новгород-Сіверському випускники влаштували фотосесію на руїнах зруйнованої рашистами школи

Фотографії опублікували на сторінці школи у facebook.

"Випускний альбом учнів 11-го класу у цьому році виглядає так! У них вкрали дитинство, свято останнього дзвоника та випускний вечір", - йдеться у повідомленні.

У школі №2 навчалось 220 учнів та працювали 22 педагоги. Навчальний заклад був оснащений мультимедійним обладнанням та ноутбуками. Працівники та керівництво шукають гроші для відновлення школи після російських обстрілів.

12 травня росіяни обстріляли обʼєкти критичної інфраструктури у Новгород-Сіверському. Під обстріл потрапили школи та приватні будинки.

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